乳癌確診半年多的48歲港星李樂詩日前嘗試復出，據港媒報導，李樂詩2月26日接受了香港知名主持人陳志雲的專訪，透露了許多自己患病以及康復期間的經歷，引發網友熱議。據悉，自從去(2021)年患病以後，李樂詩為了調整好身體，暫停工作鮮少露面，安心待在家中好好養病。如今，時隔多月她再次公開露面，狀態看上去似乎相當不錯；此外，她談到與老公的情史，還自曝曾想把他介紹給自己的好姊妹。

節目現場拍攝的照片中，李樂詩穿著簡單的黑色襯衣，搭配印花半裙，脖子上還戴著一條顏色絢麗的珠串項鍊，顯得精緻又不過於浮誇。留著一頭蓬鬆捲髮的她還化著精美的妝容，面色紅潤，精神狀態看上去非常好，讓人完全想不到她是一位剛剛經歷多場手術的病人。

接受陳志雲專訪過程中，幾乎看不出李樂詩曾罹患重病。（圖／取自陸網）

據李樂詩透露，去(2021)年8月她在體檢時意外發現患有乳癌，由於剛開始不知道病情有多嚴重，她非常擔心害怕，第一時間便告訴了老公，兩人很長一段時間都特別不知所措。因為她的三個孩子年齡都很小，需要她來照顧，所以她想著必須堅強面對，一定要活命。

因為李樂詩的三個孩子年齡都很小，所以她想著必須堅強面對。（圖／取自陸網）

好在，李樂詩的病情發現得夠早，癌細胞還沒有擴散，所以不需要化療。在醫生的建議下，她最終接受了乳房切除手術。切除了乳房之後，雖然沒有了癌症，但是李樂詩又需要面對乳房重建手術，這個過程同樣非常痛苦難熬。據了解，從去年至今，短短幾個月李樂詩已經先後接受了4次手術，期間傷口反復發炎，還出現過感染裂開的情況，讓她時不時便需要出入醫院。

好在李樂詩的病情發現得夠早，所以不需要化療。（圖／取自陸網）

不過，從她目前的狀態來看，她的病情應該恢復得還算不錯，因此才有精力接受采訪。並且談到自己手術過程時，李樂詩還面帶微笑，用調侃的語氣表示，做手術時她被注入了一種色素，所以整個人變得又青又綠，老公看見後十分緊張，還以為她有什麼事。

好在李樂詩的病情發現得夠早，所以不需要化療。（圖／取自陸網）

除了自己患癌的過程外，李樂詩還談到了她和丈夫相識相愛的過程。歌手出身的李樂詩曾和杜德偉的哥哥「杜德智」戀愛長跑12年。遺憾的是，由於對方堅持「頂客」（不生小孩），兩人最終選擇了分手。與杜德智分手一年後，李樂詩認識了現任丈夫「Ted」；採訪中李樂詩還甜蜜地透露，相識之初她曾有意將Ted介紹給自己的好姊妹，但是Ted追她追得十分積極，兩人第一次約會吃午餐，就聊了快3個小時，相當投契。

李樂詩曾和杜德偉的哥哥「杜德智」戀愛長跑12年。（圖／取自李樂詩IG）

好姊妹們也都認為Ted只對李樂詩有好感，於是在眾人的鼓勵下，李樂詩和Ted的感情最終開花結果。現在，已經48歲的李樂詩和丈夫結婚數年感情甜蜜如初，還如願當媽媽生下3個兒子。粉絲們都相信正是在丈夫和孩子們的陪伴下，李樂詩才能順利熬過那段痛苦的患病日子。