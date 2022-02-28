新加坡擬對俄羅斯祭出適當的制裁與限制 22:162022/02/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡將對俄羅斯祭出「適當的制裁與限制」。新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）28日表示，星國有意與其他志同道合的國家一起行動，對俄羅斯祭出「適當的制裁與限制」，包括銀行和金融制裁，以及出口限制，將針對可當作武器用來攻打烏克蘭人民的項目。 王毅通話德外長 反對沒國際法依據單邊制裁 俄被踢出SWIFT系統 陸媒：未來解決台灣問題可能拿來對付中國 #俄羅斯 #適當 #祭出 #制裁 #新加坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯入侵烏克蘭 新加坡將跟進制裁俄國 15:442022/02/28 國際 對俄羅斯實施更多制裁 國際油價再度升破每桶100美元 11:192022/02/28 財經 跟進制裁俄羅斯 蘇貞昌令各部會協助受損廠商 12:252022/02/28 政治 SWIFT制裁發威 中國銀行海外機構已停止對俄融資 18:142022/02/28 兩岸 西方經濟制裁超狠 俄羅斯出招反擊！禁止外資賣股票 12:072022/02/28 財經 專家：SWIFT制裁時間拖長 歐美也將承受很大壓力 04:102022/02/28 財經要聞 老美制裁俄羅斯下重手！這2家晶片廠慘爆 20億市場沒了 08:552022/02/28 財經 「這不是旁觀的時候」 白宮呼籲中國譴責俄羅斯 10:412022/02/28 國際 社評／制裁俄羅斯 人民幣天賜良機 04:102022/02/28 焦點新聞 俄銀行遭逐出SWIFT 美官員：中國未出手相救 04:102022/02/28 焦點要聞 拜登：抗俄2選項 第三次大戰或制裁 04:102022/02/28 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。