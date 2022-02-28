新加坡將對俄羅斯祭出「適當的制裁與限制」。新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）28日表示，星國有意與其他志同道合的國家一起行動，對俄羅斯祭出「適當的制裁與限制」，包括銀行和金融制裁，以及出口限制，將針對可當作武器用來攻打烏克蘭人民的項目。