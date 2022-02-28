俄烏情勢緊張，傳出有國人滯留烏東哈爾科夫台，透過立委求助。外交部今晚表示，我國駐俄國代表處25日接獲賴姓國人訊息後，立即展開聯繫及關心他的安全狀況。目前已離境國人，總計已達36人，尚有17人滯留烏克蘭。

外交部發言人歐江安表示，截至2月28日，外交部已11度公開呼籲旅烏國人儘速離境，或至少遠離軍事衝突地區；並在我駐俄羅斯代表處、駐波蘭代表處、駐斯洛伐克代表處及外貿協會基輔台貿中心的通力合作與協助撤離，以及接受外館懇勸而自行離境的國人，總計已達36人。加總近日新增與外館聯繫的國人，目前滯留烏克蘭的國人尚有17名。

她說，我駐俄羅斯代表處刻正規劃第2梯次的撤僑專車，將在評估且確認撤離路線安全無虞後，儘速安排受困在基輔、烏東及烏南的國人儘速離境。另我國駐俄國代表處於2月25日接獲賴姓國人訊息後，立即展開聯繫及關心他的安全狀況；賴姓國人也致信駐俄國代表處人員表達感謝。

歐江安指出，我駐俄羅斯代表處於本年1月下旬研判俄烏緊張情勢可能升高時，即協調基輔台貿中心積極聯繫及清查所有在烏克蘭僑民，並運用通訊軟體建立聯繫群組，隨時提供最新訊息及掌握僑民動態。

外交部2月12日首度發布籲請國人避免前往烏克蘭及在烏國人儘速離境的新聞聲明後，駐俄國代表處即每天與在烏國人保持聯繫，確保國人安全狀況。

外交部再度籲請所有仍在烏境的國人應隨時注意自身安全，並建議儘速離境、或至少先前往西烏地區避險，以免遭受戰火波及；還未與我駐處聯繫的在烏國人，請主動撥打緊急電話與駐俄羅斯代表處或基輔台灣貿易中心聯絡。