俄羅斯入侵烏克蘭首都基輔，烏克蘭各地陸續傳出民宅被炮彈摧毀，還有無辜民眾慘死俄軍炮火下，網路上瘋傳一段基輔街頭滿地屍袋的影片，更驚人的是，影片中還拍到疑似「死人復活」的畫面，嚇壞一堆人，事後真相曝光，原來與俄烏戰爭無關，讓眾人超傻眼。

烏克蘭首都基輔被俄軍包圍，引發國際關注，推特上甚至流出一段駭人影片，表示一名德國記者在基輔的街道上報導了令人震驚的屍袋場景。影片中疑似一堆人陳屍街頭，更恐怖的是，畫面中一個屍袋突然被風吹開，屍體就像「死而復活」般的伸手拉住屍袋，畫面曝光後讓眾人看傻。

German reporter covers a shocking scene of body bags lining the street in Kyiv. #kiev pic.twitter.com/64cxAJdGjI — Sk Boz, PhD 💙 (@skbozphd) February 28, 2022

這段17秒的影片在網路上瘋傳，短短幾個小時內已超過2.4萬次觀看，推文底下也有人順勢留言「奇蹟復活了！」影片被分享到PTT後引起熱議，不少網友驚呼「演屍體都不會」、「屍變啦，快逃」、「完了完了，要變殭屍了」；也有人說「什麼屍袋，是睡袋啦！」。

事後有人還原真相，據了解，這段影片是日前俄羅斯還未入侵烏克蘭前，環保團體在奧地利維也納進行的一場抗議行動，呼籲大眾重視空氣污染與氣候的問題，其實與俄烏戰爭無關，真相曝光後也讓網友傻眼，直呼「笑死」、「假消息」、「這是在演那招？」。