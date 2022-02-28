在俄羅斯升高核武戰略鐵三角的戰備等級後，有「普丁的喉舌」之稱的電視主播基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）在報導新聞時提到俄羅斯有足夠的核武器可以毀滅美國與北約國家，這番言論令人不寒而慄。

現年67歲的基謝廖夫，是「今日俄羅斯」國際新聞通訊社(Rossiya Segodnya)的負責人，他也是「俄羅斯國家電視廣播公司」(VGTRK)的副台長。雖然有這些行政職，但基謝廖夫還是自己主播新聞，以極端支持俄羅斯政府而聞名，與北韓主播李春姬可以一比。

Why do we need the world, if Russia won't be in it'

他稍早在俄羅斯1台(Rossiya 1)頻道，自己的新聞節目「Vesti Nedeli」說：「我們的核子潛艦可以發射超過500枚的核彈頭。這將保證美國和所有其他北約國家的毀滅。」

「如果世界拒絕俄羅斯參與，那我們又為什麼需要世界？」

「俄羅斯的空射核武器，可利用世界上最快的戰略轟炸機投放。」

Tu-160戰略轟炸機。(圖/military-history)

「我還沒提到俄羅斯戰略飛彈部隊。我們俄羅斯的陸基核子武器是世界上最強的。」他指的是Tu-160「白天鵝」轟炸機，極速達到2.02馬赫。

他表示這一切是西方，特別是北約對俄羅斯的逼迫，英國外交大臣莉茲‧特拉斯(Liz Truss)竟出言恐嚇俄羅斯。

他接著說，俄羅斯擁有高超音速的「鋯石飛彈」(3M22 Tsirkon)，這樣的新時代超級武器，核打擊能力早已超過西方。

這可視為克里姆林宮媒體攻勢的一部分，他們將烏克蘭部隊描述成納粹分子，而俄羅斯才是解放者。

基謝廖夫先前曾指責德國總理蕭茲(Olaf Scholz)竟聲援烏克蘭進行的種族滅絕暴行，因為烏克蘭正在對說俄語的人犯下罪行。