由台灣傳產轉型協會、爽爆新聞網、普菲生行銷主辦的首屆「灼躍盃」羽球賽事，今（28）日在台中北屯區冠軍體育永安羽球館登場！在籌備不到一個月時間下，仍然吸引了45支隊伍熱情參賽，因為不限年齡，讓許多年輕選手投入這場羽球賽事！

與公益活動結合，一直是企業的目標跟例行任務，主辦單位-台灣傳產轉型協會總幹事林淑湄、爽爆新聞網中部召集人楊清瑜，指導單位台中市運動局、體育總會羽球委員會，SNug給足呵護、勁赫醫用口罩、聖展光能執行長周衍廷、德富開發董事長黃永帝、昇峰營造董事長劉乾城、運動工場總經理陳建中、華梵禮儀副總經理林泓瀚、濠巨峰企業負責人林明仁等協辦單位，共同推出摸彩活動跟晉級抽獎，還有市集美食可以享用，超過百樣運動系列跟3C獎品，活動現場熱鬧滾滾！

林淑湄表示，幫社團成立商業組織，讓企業能夠媒合，增加商業的運作達到交流的目的，今年將運動的元素發揮的淋漓盡致，也讓羽球賽事成為首選的運動目標，未來還會繼續將球賽辦下去！

同濟會長鄭雅任表示，球賽已是新國球，很開心受邀來當這次羽球賽的協辦單位之一，能夠看到這麼多選手熱情的拼戰，真是一場熱鬧的羽球賽事！