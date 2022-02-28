台灣燈會今晚閉幕演出。（柯宗緯翻攝）

台灣燈會睽違20年重磅回歸高雄，突破千萬人次參觀，今（28）日晚間在衛武營舉行閉幕式，為燈會劃下圓滿句點，並由高雄市長陳其邁代表主辦城市，將交接燈籠信物，給予2023台灣燈會主辦城市台北市副市長蔡炳坤，象徵燈會由高雄交棒給台北。

陳其邁感性致詞指出，要感謝大家共同成就美麗的高雄，尤其在疫情期間，從1月19日開始，所有醫護、防疫同仁大家不眠不休，守護市民健康，不分晝夜。

陳其邁提到，有人開玩笑說「衛生局的燈火跟愛河燈光美景遙遙相望」，他特別感謝這段時間，所有醫護同仁、防疫夥伴大家辛苦付出守護高雄，也感謝所有志工夥伴及工程人員。

陳其邁表示，很多外縣市朋友都說「高雄的燈會真美」 、「不知道高雄進步這麼多」，市民感受到光榮感，身為高雄人的幸福，「高雄的美麗成為我們的日常，卻成為其他外縣市遊客的不尋常，台灣人的幸福是我們的日常，卻是很多人的不尋常」。

陳其邁指出，台灣燈會已經揚棄傳統燈籠，可以是一條河愛河光景，可以是戲劇「船愛」訴說高雄人的記憶跟感情，也可以是飛行主燈，由1500架無人機串起美麗愛河灣，讓我們在國際港灣見證城市的發展，他以作為這座偉大城市的市長為市民配合感到驕傲。

台北市副市長蔡炳坤致詞時提到，台灣燈會奇幻之旅全台走透透，這次帶領市府團隊來到高雄，帶領台灣燈會重返台北，這是歷史的一刻，2023台灣燈會在台北會以「光、源、未來」為主題，並有六大特色創舉，有全世界最大的燈台北101等特色，期待邊境解封後，明年台灣燈會就有機會面向全世界，引來國際觀光客，讓台灣走出去，讓世界走進來。

交通部觀光局長張錫聰表示，台灣燈會到今年為止邁入第33年，有很多次得到國際媒體對台灣燈會的肯定，印象最深刻CNN對台灣燈會形容「台灣燈會是沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，也曾榮獲「世界十大夜景遺產」。

張錫聰提及，回首剛開始籌劃台灣燈會在高雄，戰戰兢兢挑戰度極高，但與高市府團隊合作，想彌補去年停一年的台灣燈會，這次燈會有愛和、衛武營雙主場，合計廣達100公頃，這是台灣燈會33年來規模最大，也是賞燈品質最佳一次，對地方創造觀光人潮及商機。

閉幕儀式最後舉辦「台灣燈會傳承儀式」，由陳其邁交接燈籠給張錫聰再交給蔡炳坤，最後再次帶領觀眾朋友點燈，主燈進行最後一次展演，今晚10時15分宣告台灣燈會在高雄圓滿落幕。