俄羅斯2月24日對烏克蘭展開軍事入侵，全球許多地區也針對俄羅斯進行抵制，世界羽聯（BWF）也針對相關議題開會討論，並在28日發表一份聲明，為了抵制，接下來取消所有在俄羅斯和白俄羅斯的比賽。

BWF的聲明指出，任何的對立都不該透過暴力行為解決，為了展現運動為人們帶來的和平與團結，BWF關心烏克蘭人民的安全，以及烏克蘭羽協下所有球員、教練、人員的安全，BWF完全支持國際奧會的立場，也會和整個國際體壇一起呼籲結束暴力、重建和平。

BWF表示，基於上述立場，在會議中決定採取一些行動，由於抵制俄羅斯和白俄羅斯，特此取消接下來所有在這兩國的賽事，直到進一步消息確定前，也不會重新安排比賽在這兩國進行。

此外，在所有抵制的過程中，比賽中不得出現俄羅斯及白俄羅斯的國旗，也不會播放國歌，直到有新的改變為止，而BWF表達對烏克蘭羽協的關心，如果需要，也會在能力範圍內對烏克蘭羽球社群提供特別協助。

BWF並提到，會持續關心整個狀況，也會和國際體育團體討論是否對俄羅斯、白俄羅斯進行更嚴格的抵制行動。