俄烏戰火持續，市場靜待談判結果，美國擴大對俄羅斯制裁，10年期美債殖利率來到1.889%。美股早盤3大指數齊跌，道瓊工業指數下跌逾400點，那斯達克指數下跌約0.65%。

截至台北時間22點31分，道瓊工業指數下跌458.36點（或1.35%），暫報33600.39點；那斯達克指數下跌88.48點（或0.65%），暫報13606.14點；標普500指數下跌46.03點（或1.05%），暫報4338.62點；費城半導體指數下跌33.22點（或0.96%），暫報3419.45點。

5大科技巨頭齊下挫，台積電ADR下跌2.34美元（或2.1%），暫報108.89美元；聯電ADR下跌0.11美元（或1.22%），暫報9.31美元。

拜登政府周一（28日）宣布，禁止美國公民與俄羅斯央行、俄羅斯主權基金及俄羅斯財政部交易，相關制裁行動立即生效。據不具名高級官員透露，要趕在開盤前將這些行動到位，因為從盟友消息得知，俄羅斯央行正試圖轉移資產。