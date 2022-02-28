德國經濟研究機構Ifo發布2月調查指出，高達74.6％企業抱怨供應鏈瓶頸與採購中間產品與原物料面臨困難，該比重高出1月的67.3％。調查發現，在汽車與機械、設備製造業中，89％企業表示遭遇供應問題，其次是電腦與電子設備業，88％指稱原物料出現短缺。Ifo認為該結果顯示原物料缺貨持續延緩製造業復甦。