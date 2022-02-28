德經研機構Ifo：逾7成企業稱供應鏈受阻與原物料短缺 22:402022/02/28 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國經濟研究機構Ifo發布2月調查指出，高達74.6％企業抱怨供應鏈瓶頸與採購中間產品與原物料面臨困難，該比重高出1月的67.3％。調查發現，在汽車與機械、設備製造業中，89％企業表示遭遇供應問題，其次是電腦與電子設備業，88％指稱原物料出現短缺。Ifo認為該結果顯示原物料缺貨持續延緩製造業復甦。 俄烏戰爭影響原物料供應 陳吉仲：半年內庫存無虞 亞洲供應鏈市值100強：台五大半導體合計逾7千億美元 台積電居冠 #Ifo #原物料 #供應鏈 #德經研 #成企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德將向烏克蘭提供武器 美媒稱歷史性轉變 15:262022/02/27 國際 大陸本土增93例 內蒙廣東占大宗 04:102022/02/27 產業財經 安海瑟威不願當執行長夫人 與傑瑞德雷托勇敢創業瞬間耗盡資產 16:422022/02/26 娛樂 未經檢驗家電 網購暗藏危機 04:102022/02/28 地方新聞 歐德辦講座 邀客戶同享木作樂趣 04:102022/02/28 產業．科技 台積電3奈米供應鏈High翻天 04:102022/02/28 財經要聞 控名嘴王瑞德操作網軍發動攻擊 台東民宿業者判賠3萬 17:532022/02/28 社會 48歲女星治癒乳癌重生復出 自曝曾想介紹老公給好姊妹 22:272022/02/28 娛樂 服飾大牌重環保 綠色產品成新顯學 04:102022/02/28 產業．科技 台南228事件紀念館 落腳原台南州會 04:102022/02/27 地方新聞 連辦194年不中斷！彰化白沙坑文德宮「迎燈排」祈平安 20:272022/02/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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