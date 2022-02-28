由於歐美國家對俄羅斯再度祭出更嚴厲制裁措施，加上俄國總統普丁已下令核威懾部隊進入高度戒備狀態，油金價格再度飆高。其中國際油價周一曾衝破105美元大關、金價也站上1900美元之上。

布蘭特期油價格周一盤中曾升抵105.07美元高價，但之後又小幅回落到每桶102.75美元、漲幅約4.9％。美國西德州期油也走高5％到96.21美元，盤中最高曾達99.1美元。

由於西方國家決定將俄羅斯銀行逐出「環球銀行金融電信協會」，也就是外界所稱的SWIFT支付系統，分析師表示這恐讓俄羅斯石油出口受到嚴重干擾。俄國目前約占全球石油產出的10％。

因此分析師認為，國際油價觸及100美元只是開始。總部位於休士頓的Bison Interests公司投資長楊恩（Josh Young）表示，油價可能瘋漲，並逼近2008年所創的紀錄高價。當時全球石油供應受限，曾推升油價升抵近150美元。

Rystad能源顧問公司認為，如果俄烏戰事持續惡化，油價恐將上看130美元。摩根大通則預估油價可能升抵120美元。美國瑞穗證券公司表示若俄烏衝突加劇，油價將升至125美元。

根據數據提供商QuikStrike指出，最近在市場上最受歡迎的美國原油期權產品是油價觸及每桶101美元與140美元有關的看漲期權。

由於油價再度狂升，拜登政府先前表示將考慮釋出美國戰備儲油。加上美國與伊朗核談判已經重啟，若能達成協議，伊朗原油可望重新回到國際市場，將有助減緩油價上漲壓力。

此外石油輸出國家組織與俄羅斯為主的結盟油國OPEC+將在周三（3月2日）集會，外界預期將維持自4月起每日增產40萬桶原油協議不變。

至於在國際金價方面，受到避險資金湧入，紐約現貨金價周一也上揚1.2％到1909.89美元、期貨金價則是攀升1.1％到1908.3美元。累計2月以來金價漲幅高達6.3％，創下去年5月來最大單月漲幅。