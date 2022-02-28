受疫情影響，導致食品價格攀漲已成危及全球經濟復甦的一股逆風。如今俄烏戰事爆發，使得通膨逆風更為強勁。

經濟學家指出，去年包括小麥、玉米與黃豆等價格都出現狂飆，導致今年全球食品價格居高不下。根據聯合國糧農組織統計，從2020年5月到今年1月，食品價格已勁升49％到2011年來最高。有些商品價格漲幅更為驚人，例如糖價狂升66％、蔬菜油更暴漲140％。

由於消費者食品價格通常落後商品價格數個月時間，因此英國最大超市連鎖業者特易購董事長亞倫（John Allan）日前接受媒體訪問時警告，食品通膨「最糟糕時刻尚未到來」。

這勢必使得全球多國通膨未來還將加劇、並且恐拖累經濟成長。包括美國聯準會等歐美央行已經或計畫調高利率以對抗通膨升高。如果食品成本繼續上揚，央行將被迫加速升息腳步，並將進一步抑制經濟成長。

鑒於食品價格走高，世界銀行上月已把2022年全球通膨率預測從前估的2.3％大舉調高到3.3％，至於全球成長率估值也從2021年的5.5％降至2022年的4.1％。

然而通膨延燒對窮國打擊將更為深刻，主要原因為糧食多高占家庭預算的一半，遠超出已發展國家的逾15％。

世銀表示，該情況恐更加拉大窮國與富國的經濟落差。後者受惠於疫苗普及與政府慷慨的財政刺激，使得經濟更快走出疫情並加快復甦速度。

在此同時，俄羅斯入侵烏克蘭又對食品通膨造成新的危機。根據美國農業部統計，俄烏兩國累計共佔全球小麥出口的29％。如果西方國家對俄國出口實施制裁或是這場戰爭已衝擊到烏克蘭小麥出貨，將使食品通膨更加惡化。

受俄烏交戰影響，烏克蘭港口城市敖德薩（Odessa）上周曾遭俄軍飛彈襲擊，當時一艘停泊在港口的嘉吉包船被擊中。嘉吉是全球最大食品供應商之一。