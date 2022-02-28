日本寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有清純美貌和I級核彈級上圍，是「童顏巨乳」偶像代表之一，吸引不少粉絲喜愛，今（28日）她在社群曬出1分鐘火辣影片，波濤洶湧畫面讓網友看了都要被震暈。

天木純在影片中換了3套服裝，其中一套她穿上黑白條紋的平口洋裝，超低胸設計讓她的巨大雙峰快掉出，另外還有穿上粉色背心毛衣，雖然沒有露出性感部位，但渾圓胸型完全遮不住。

最後一套是白色短上衣搭綠長褲，跟著音樂跳舞的她，雪乳隨著身體擺動上下晃不停，上衣都快包不住，震到粉絲都看暈，超香豔畫面讓網友直呼太辣了，重播看了好幾次。

天木純舞動影片太火辣。（圖/取自天木純IG)

天木純出身女團「假面女子」，因外貌跟AKB48渡邊麻友非常相似，被外界封為「巨乳版渡邊麻友」，因清純外貌加上嬌小148 公分的身形下，擁有I級傲人上圍，在寫真界有亮眼表現，之後也接拍多部電視劇、電影及網路戲劇，參加綜藝節目也有不錯成績， IG吸引超過171萬粉絲追蹤。

不過她雖然以童顏巨乳走紅，卻也常被質疑身材是後天加工，讓她也特地曬出好幾張自己的胸部X光片，不但有正面、側面，甚至連乳房特寫照都有，赤裸呈現胸部是真材實料，她還強調自己的胸部是遺傳自家人。