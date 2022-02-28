基金公路今天下午4點半啟動調撥車道措施，據統計，從萬里交界到台62線大武崙出口處約6公里距離，僅需行駛9分鐘，車流速率有效提升。

228連續假期進入尾聲，短程出遊及收假返家的民眾仍多，基隆市警察局今天透過交通流量統計及空拍機即時路況觀測，發現約下午4時基金二、三路回程往基隆市區及台北的車流遽增，於下午4點半啟動調撥車道，加速車流紓解。

警局表示，今天從萬里交界到台62線大武崙出口處約6公里距離，僅需行駛9分鐘，與27日尖峰時段需行駛41分鐘相比，車流效率大幅提升。

交通隊指出，路型改變容易讓駕駛人在路口產生猶豫心理，導致車輛減速造成後方車流延滯，立即派遣員警騎乘重型機車並開啟警示燈於調撥路段來回穿梭，引導民眾安全、快速駛入調撥車道，提升行車效率。

基隆市警察局長劉耀欽表示，228連假試辦基金二、三路調撥車道均未發生交通事故，各界非常關注實施情形，感謝當地民意代表支持與用路人配合，這次取得的交通流量數據將作為基金公路改善基礎，警察局後續會與路權單位公路總局及市府交通處等共同檢討及研商，持續精進改善方案，讓基金公路交通更加順暢。