歐洲與加拿大等西方國家對俄羅斯關閉領空，俄羅斯揚言反制，潛在制裁大戰衝擊航空業，並加重供應鏈危機。

俄國出兵攻打烏克蘭後，歐盟、歐洲多國與加拿大等國家近日相繼宣布對俄國關閉領空，作為制裁措施之一。

歐盟27日宣布禁止俄國飛機進入領空，航空業高階主管表示，預期俄國也將對歐關閉領空，作為回敬。克里姆林宮28日表示，俄國將回應衝擊俄國航空業的西方制裁措施。

西方對俄國關閉領空造成數十個航班被迫取消，或是得繞道飛行，航行路線可能得偏南，還要避開中東情勢緊張的地區。

關閉領空對芬蘭航空的衝擊格外嚴峻，該公司基於業務可能遭受重創，宣布捨棄2022年財測，引發28日股價崩跌逾20％。

德國漢莎集團（Lufthansa）表示，漢莎航空與奧地利航空和歐洲之翼航空（Eurowings）等子公司，30個飛往俄羅斯的航班本周將取消。從歐洲飛往東京與首爾的航班則需改道，漢莎為此得取得航權。

此外，拉脫維亞波羅的海航空（AirBaltic）表示，俄羅斯線停飛延長至5月底。新加坡航空亦表示，新加坡至莫斯科的所有航線都將暫停，直至進一步通知。

大韓航空，日本航空與全日空（ANA）表示持續使用俄國領空，但表示無意增加飛往俄國或歐洲航班，填補歐洲同業取消的班次。

同為漢莎集團的瑞士航空表示，由於瑞士政府並未禁止俄國航空，故將持續飛往俄羅斯。

在此同時，關閉領空與班機取消也將衝擊貨運業務，進一步加重全球供應鏈危機。漢莎貨運（Lufthansa Cargo）表示，基於俄烏衝突進展，漢莎將無法再使用俄國領空。

全球飛機租賃業者也表示，基於歐盟制裁規定，必須在3月28日前取消與俄國數百件飛機租賃合約。