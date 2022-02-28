車票是感熱紙材質，拿去護貝秒變黑炭。（翻攝臉書《●【爆廢公社二館】●》）

今年是2022年，2月22日當天，不少網友特地留下許多有「20220222」的紀念物。一名網友分享，買到台鐵2月22日22：22開、2車22號車票，超級值得紀念，還特別拿去護貝，結果悲劇發生，整張車票全黑，原來車票是感熱紙材質，不能護貝，讓眾多網友驚呼「紀念變回憶」、「幸好有留『遺照』」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享照片並發文，表示禮拜二（22日）買了紀念的好多2的車票，同事好心幫忙護貝，結果車票整張變黑炭！原來車票是感熱紙材質，一護貝加熱秒變悲劇。

「天堂掉地獄」故事，讓眾多網友忍不住安慰：「幸好有留『遺照』」、「瞬間從『紀念』變成『回憶』」、「沒關係，這張照片可以護貝」、「剩遺照了」、「沒關係，還有2222年」。

更多網友說自己做過相同蠢事：「這蠢事我也做過，還是首次去韓國玩，光化門的入門票，想做紀念，護貝全黑」、「沒關係，我媽把孫女的第一張超音波拿去護貝，直接全黑，現在孫女都兩歲多了，這件事還是時不時會被拿出來笑」、「我也護貝過，原本女兒很開心，一看出來全黑的，馬上大哭，我也快哭了」。

還有人提醒：「還有人不知道台鐵、超商、高鐵等的車票是熱感嗎？現在應該很多人了解了，喔喔，忘了說，熱感紙千萬別用膠帶貼喔～冷膜好像也會變淡」、「用博士膜可以保存」。