綜藝天王吳宗憲女兒Sandy吳姍儒年前(1月29日)剛與王先生完婚，隨即動身飛往美國與男方親友相聚。將近1個月時間沒跟外界交流的她，前(26日)終於在限動分享趣味「床罩」；今(28)日更「婚禮回顧感言」連發，透露自己與老公溝通的通關密語，正與她送給親友的喜餅是同個單詞；還炫耀她精心挑選的「神秘」奶油喜餅，讓台美親友一個個成了美食家，讚不絕口。

吳姍儒本月15日曾分享「隔離感言」說：「跟社群媒體隔絕的日子只有三個字『超爽的』。認真跟親戚朋友相處、體驗生活、大啖美食，好好地分享交流，找尋回憶也創造回憶。感謝上帝，這一切都沒有讚數、追蹤數、或比較級。最珍貴的文化是在歷史的一磚一瓦之上，是實在的、摸得到的、眼見為憑的，最難以窩藏的是眼睛睜得大大的望向海上波光粼粼，是捏在手中阿根廷風味鹹派和法式巧克力可頌的熱度；沒有觸及率、曝光度、或留言人次。我捨不得回來」，透露了她相當享受新婚後這段時光。

Sandy今(28)日更「婚禮回顧感言」連發，首先寫道：「『嗯，可是⋯』我總是笑著用不搭嘎的語氣對王先生說這句話。聽起來很像請求字句，但也沒什麼特別想說的，就是自然成為我們之間適當而巧妙的常用詞。小小的通關密語是我們的秘密啦～因為我有寫一首歌給王先生，歌名就叫《可是可是》，雖然沒打算公開這首歌，不過就是『這品牌名字=我們的通關密語』那種match感，所以選西式喜餅的時候，民生社區聲名大噪好一陣子的But. 就毫無懸念的加入我們的贈禮名單中。」

Sandy補充親友收到喜餅的後續：「以下是我們收到的回覆：1.(問:)金色包裝袋能放進去烤嗎？(答:)不行！ 2.(問:)那⋯哪一個是鳳梨口味？(答:)有沒有在聽我解釋！「神秘」奶油餅！要咬下去才知道口味～ 3.(問:)只有一盒？還有嗎？(答:)我知道！非常好吃！我扛了二十幾盒喜餅到美國，這些朋友們很捧場之餘也讓我帶來了不少翻白眼的moment。基本上收到的朋友分成兩派：秒吃光的餓歪人 v.s. 每一塊都認真分析口味的美食家。」

Sandy揭曉「神秘」奶油餅的諸般口味：「有人特別喜歡其中一款辣辣口味的鹹餅乾、吃得到柚子果乾的抹茶餅乾、還有檸檬口味的瑪德蓮。也有人特意泡了茶或咖啡好整以暇地把我的西式喜餅當早餐吃，一邊嗯啊嗯啊地說好香、好濃郁、好特別⋯的確，開心果瑪德蓮、蕎麥脆脆餅、還有摩卡咖啡味奶油餅⋯都太magical了。親眼看親朋好友打開自己的喜餅是很值得享受的時光，彌補了大半無法參加婚禮的遺憾，也讓大家看看我們喜餅有多麼特別～雖然是『西式』卻充滿了創意無限。」Sandy一連分享了許多婚禮感言回顧，可以看出小倆口籌備的滿滿巧思。