美國拜登總統再次指派跨黨派資深代表團訪台，國安高層表示，這是拜登總統繼2021年4月派遣前聯邦參議員陶德訪團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，背後具有「三大意義」，顯見拜登政府有意在既有的台美各層級對話機制之外，另以指派跨黨派卸任資深官員訪團的模式。

拜登再派團訪台。（總統府提供）

國安高層分析，跨黨派資深代表團訪台背後的「三大意義」包括：

一、就台美交往模式而言，資深代表團的新互動模式「快又有效」：顯見拜登政府有意在既有的台美各層級對話機制之外，另以指派跨黨派卸任資深官員訪團的模式。白宮高層定期來台與我國高層互動的模式，除了展現美國對台灣支持「堅若磐石」外，也為雙方高層建構一直接訊息傳遞的平台。

他舉例，去年陶德訪團於返美後，美國隨即研議決定捐贈我國疫苗，後來則是在去年6月美國聯邦參議員訪問團訪台時，由達克沃絲參議員正式宣布。去年6月，美方決定重新恢復台美延宕多年的TIFA會談等，顯見透過資深訪團，為台美雙方高層傳遞訊息的新互動模式，可謂溝通「快又有效」。

二、就訪問時機而言，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」：拜登政府在剛在今年2月11日發表《印太戰略》（Indo-Pacific Strategy），再次強調美國將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定，支持台灣自我防禦能力。因此，該團在《印太戰略》報告發表後的半個月內即訪台，表示美國以實際行動，展現美國在印太戰略報告中所強調對台灣的重視。

國安高層強調，此次特別是，國際局勢正因為烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵而變動複雜，台海及印太局勢也受到國際注目。近期不乏境外勢力與在地協力者操作認知作戰，將台海情勢與烏克蘭情勢進行比較，甚至操作「西方無用論」或「美國棄台論」等，台美雙方皆對此認知作戰的操作有充分掌握。

他說，誠如美國安顧問蘇利文日前接受專訪時所指出，「台灣關係法」是一獨有工具，美國與烏克蘭或其他國家並無類此工具，此亦說明美國可以多種方式支持台灣之承諾。

因此，他說，拜登政府在此時此刻，再次派遣「重量級」、「跨黨派」的訪團「搭乘專機」來台灣，就是以實際行動，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。

三、就訪團成員組成而言，透過重量級卸任國安高層官員訪台，傳達對台海和平與安全的「堅定支持」：攤開這次訪團名單，訪團團員背景均以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解。美國顯然期盼透過此次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。