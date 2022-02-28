48歲男星倪子鈞（小馬）曾和吳宗憲、小鐘、劉畊宏共組團體「咻比嘟嘩」，單飛後在主持領域闖出一片天，曾獲金鐘最佳行腳節目主持人獎，近期畫作還登上東京時裝周。才華洋溢的他，老婆許書綺也大有來頭，以手遊創業拚出破億身家，獲得「最美CEO」封號。

小馬2015年公開與許書綺的戀情，想不到13天後無預警閃電結婚，當時喜訊震撼外界，女方的身份跟著被起底。據悉，許書綺從小就很喜歡玩遊戲，可以玩48小時不睡覺，出社會後從遊戲產業基層做起，後來觀察到大陸遊戲產業成長迅速，便飛往當地學習，回台後成立唯晶數位公司，主要業務為研發手機遊戲，現在已是擁有上百名員工、身價破億的CEO，還曾被App Annie選為全球百大傑出女企業家，讓小馬與有榮焉，在臉書公開誇讚老婆：「恭喜我太太成為台灣具影響力的傑出女性！」、「我到底娶了什麼女神！看不到車尾燈了，感謝讚美主。」

可貴的是，許書綺也十分欣賞小馬的才華，很鼓勵先生繪畫、創作，且夫妻倆都是虔誠的基督徒，價值觀很契合，感情相當穩定，近期還一起參加「夸父追日接力路跑」，從屏東跑到台東。

小馬和許書綺2018年生下寶貝女兒，隔年又傳出第二胎喜訊，未料孕期第5個月時，因胎兒綜合發育不完全而生理性自然淘汰，令夫妻倆感到難過，不過疫情期間小馬與生技公司合作，製造全家人都適合飲用的補品，除了養出健康的身體，也開創新商機。