全聯福利中心是許多家庭採買民生物資的首選，不過一不小心可能沒省到，還虧大了！一名網友分享近日到全聯消費的經驗指出，因為結帳時忘了一個步驟，回到家後才發現，其中一樣飲料竟然被刷了8次，讓她超級崩潰。

這名女網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》PO出一張消費明細表示，大家結帳時真的要注意一下店員刷的數量，她說買完東西因為忘了核對明細，回家看了一下才發現，其中一項飲料竟然被刷成8樣，導致她還要再跑一趟。

網友PO出消費明細顯示，其中一項飲料的數量被刷成8樣。(圖/截自我愛全聯好物老實說臉書)

從明細中可見，原PO買的「波蜜楊桃汁飲料」，數量顯示為8，金額336元，若原本一罐42元，相當於足足被多收了294元，沒想到因為疏忽了一個步驟虧了這麼多錢，讓她超級崩潰，因此提醒大家真的要注意。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「我也曾經遇到一次，同一瓶油刷兩次」、「在這社團，看太多人PO算錯金額了」、「上次還遇到刷錯條碼…幸好有反應」、「現在都習慣跟店員要明細，以防萬一」；有網友建議，結帳後先別急著離開，可以查看App裡面的明細，重新核對一次，或者每拿一樣商品就用手機的計算機先加總好，以免被多算了都不知道。