俄羅斯向烏克蘭發動軍事行動，歐美國家紛紛對俄展開金融制裁，多家銀行爆發擠兌潮。歐洲央行周一（28日）警告，俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）歐洲子公司正面臨破產倒閉。

路透社報導，西方國家對俄羅斯展開空前經濟、金融制裁，包含將俄羅斯銀行排除於SWIFT金融系統之外，SWIFT用於全球銀行間價值數兆美元的交易，將俄排除於系統外等同進一步孤立俄羅斯經濟、金融體系。

歐洲央行周一警告，由於地緣政治緊張，Sberbank子公司俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲公司（Sberbank Europe AG）及其位於克羅埃西亞和斯洛維尼亞的子行，出現客戶「大量提領存款」，導致流動性惡化，面臨破產倒閉危機。

報導指出，總部設於奧地利的Sberbank Europe AG，已被當地金融市場管理局暫停營運。

斯洛維尼亞央行指出，Sberbank於該國的分行暫停營運至周三（3/2），每日提領金額限額400歐元；而克羅埃西亞央行則表示，Sberbank於該國分行的客戶，每天限額提領1000歐元。

Sberbank為俄羅斯最大的國有銀行，控制俄羅斯銀行業高達3成的資產，因此成為西方制裁打擊的首要目標；此前該行曾表示，已經為任何情勢發展做好準備，透過各種方案確保客戶資金、資產獲得保障，同時保證銀行的功能運作。