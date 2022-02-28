俄羅斯於24日向烏克蘭發動進攻後，遭烏國軍民頑強抵抗，至今尚未攻破首都基輔防線。不過根據俄羅斯外交部前副部長費多洛夫說法，總統普丁在開戰前下令「3月2日達成勝利」，因此他認為這2天將是俄軍這次軍事行動中的最關鍵時刻。對此，前民進黨立委郭正亮認為，普丁面臨2大壓力，包括「天候變化」、「金融壓力」，因此，若要結束戰爭，可能會出現2種發展。

民進黨前立委郭正亮。（資料照／鄭任南攝）

根據《半島電視台》報導，費多洛夫（Andrei Fedorov）在昨（27）日指出，自己相當期待俄烏雙方即將於白俄羅斯舉行的談判。他在受訪時坦言，烏克蘭軍民的抵抗，以及西方國家層層制裁，都比俄羅斯原先的預期來得猛烈，但由於普丁曾在出兵前下令，「3月2日前達成軍事行動勝利」，也讓俄軍在這場戰爭中進入最後關鍵時刻。

郭正亮28日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，自己在英國媒體沒有看到「3月2日」這樣的訊息。但他個人覺得，烏克蘭邊境溫度已接近0度將開始融雪，因此普丁面臨「融雪壓力」，屆時坦克等裝甲部隊可能會出現移動困難，加上「金融壓力」，開戰後俄羅斯盧布跌30%，俄羅斯28日還宣布暫停俄羅斯股市，老百姓會怕，可能急遽壓縮普丁的選擇，讓他時間壓力變大。

對於俄軍攻打基甫，戰損擴大，是否會做止損？郭正亮則認為，普丁現在有2種選擇，其一，加派更大量的兵力，迅速結束戰爭，並以攻佔首都基甫或哈爾科夫等指標性的有意義大城市，來做為結束戰爭的斷點。其二，普丁勢必要降低自己的期望值，即到底要達成甚麼目標，但以普丁的個性，都已經出兵了，吃到嘴裡的肉還吐得出來嗎？

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郭正亮表示，戰爭打打停停很正常，而普丁要的，「絕對不會只有烏克蘭不加入北約和中立化」，他要的目標太高了。今天的談判若談不順，那戰爭就會升級，但是留給普丁的時間不多了，時間拖越久，整個國際輿論的壓力會越來越大。而這次俄羅斯被經濟制裁受傷，北約也因為買不到俄羅斯天然氣遭受損失，可說是「兩敗俱傷」，而最大的贏家可能就是美國，因為美國基本上是在場外笑的。

郭正亮解釋，坦白說，我認為美國不太希望烏克蘭和俄羅斯迅速談成，甚至會希望俄羅斯和歐洲陷入戰爭泥沼陷的更深，好讓整個後冷戰時代徹底結束，回到冷戰時期，因為回到冷戰時代，對美國才最有利，因為這樣美國又可以當老大了。所以為什麼會對談判不樂觀，因為能說動烏克蘭的就是美國，烏克蘭現在正需要美國支持。

郭正亮也解讀，這次談判雙邊派出的級別不高，大概就是了解對方的喊價，而俄羅斯的喊價可能會蠻高的。