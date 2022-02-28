228連假全台爆出遊潮，重機族當然也出動。有網友分享影片，只見一輛重機行駛在隧道內，但後座一名年輕女生，竟頭部朝上仰躺在行李箱上，整個人呈現詭異的「ㄏ」字型，且一動也不動，引發網友議論：「累了嗎？」、「撿屍？」。

有網友在臉書公開社團《騎車環島趣》分享一段抖音影片，只見一部紅牌BMW「大鳥」重機行駛在隧道內，後座戴著白色安全帽的年輕女子，竟頭部朝上仰躺「癱」在行李箱上，整個人呈現詭異的「ㄏ」字型，且一動也不動，原PO留言：「累了嗎？」。

不少網友驚呼：「畫面像是夜店門口撿到的」、「還要一個腰帶，不然還是可能掉下去」、「好好睡 太舒適了啦！」、「是不是少了個枕頭，這樣脖子很容易扭到」、「回去應該就落枕了！」、「就問 那個後箱是什麼牌子 我好像很需要」。

不過有知情的網友表示：「父女出遊，騎車是乘客的父親，後座也沒睡著只是累了」、「抖音有本人去回應說只是太無聊沒睡著」、「每次車隊出遊，她每次都跟喔，這個妹妹沒有睡，這是老爸速度沒上來，她覺得無聊」。