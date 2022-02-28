俄烏戰火蔓延 美國務院籲公民立即離開俄羅斯 23:572022/02/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭境內掀起逃難潮，許多外籍居民紛紛逃往他處躲避戰火。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯與烏克蘭戰火蔓延之際，美國國務院今天建議，美國公民應立即離開俄國。 法新社報導，美國國務院先前曾呼籲公民不要前往俄羅斯，如今進一步建議公民應考慮搭乘仍有的商業航班，立即離開俄國。 美國國務院警告，隨著國際制裁加劇，其中有許多國家對俄羅斯航空公司關閉領空，撤出俄國的可用選項正迅速減少。 此外，美國國務院還警告，俄國政府安全官員可能騷擾美國公民。 俄羅斯入侵烏克蘭 新加坡將跟進制裁俄國 俄烏談判將在白俄羅斯邊境進行 #烏俄戰爭 #美國 #公民 #國務院 #俄國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟進制裁俄羅斯 蘇貞昌令各部會協助受損廠商 12:252022/02/28 政治 多國加強施壓禁俄機進入空域 美籲僑胞考慮離境 12:362022/02/28 國際 已有36名國人離開烏克蘭 外交部：尚有17人滯留 22:142022/02/28 政治 台積電停止對俄羅斯出貨 04:102022/02/28 財經要聞 戰事膠著 普丁恐動用核武 04:102022/02/28 焦點要聞 西方袖手旁觀烏克蘭 張亞中：什麼理由相信美國會出兵援台 15:382022/02/28 政治 俄大舉升息加資本管制 阻盧布狂貶經濟崩潰 20:312022/02/28 財經 世足資格賽俄國主場優勢沒了 連國旗國歌都被禁 04:392022/02/28 國際 滴滴不敢撤出俄 大陸禁對烏戲謔留言 04:102022/02/28 話題觀察 俄羅斯爆ATM擠兌潮 盧布兌美元重貶 12:362022/02/28 國際 西方對俄羅斯關閉領空 衝擊航空業 22:522022/02/28 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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