在俄羅斯與烏克蘭戰火蔓延之際，美國國務院今天建議，美國公民應立即離開俄國。

法新社報導，美國國務院先前曾呼籲公民不要前往俄羅斯，如今進一步建議公民應考慮搭乘仍有的商業航班，立即離開俄國。

美國國務院警告，隨著國際制裁加劇，其中有許多國家對俄羅斯航空公司關閉領空，撤出俄國的可用選項正迅速減少。

此外，美國國務院還警告，俄國政府安全官員可能騷擾美國公民。