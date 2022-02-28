烏俄交火來到第五天，外界都在期盼下午5點雙方舉行的會談是否稍來和平訊息。而近期社交平台上瘋傳一段俄羅斯士兵被綑綁在路邊電線桿的畫面，動彈不得的他眼神透露百般無奈，引發熱烈討論，似曾相識的畫面就連PTT網友也看傻言不少人更直呼:「台灣領先世界…」

烏克蘭境內烽火連天，無處不是斷垣殘壁，俄軍坦克浩浩蕩蕩現身首都基輔街頭，第二大城哈爾科夫（Kharkiv）歷經27日晚間關鍵一戰，烏克蘭當局稱目前已成功守住並奪回哈爾科夫。

此時推特上正流傳一段疑似是俄軍被迫束手就擒的影片，時間顯示發生在27日晚間，畫面中可以看到該名楚楚可憐的士兵被纏上厚厚一層保鮮膜，而且就這樣綁在路邊的電線桿上一動也不動，表情相當無奈。周圍民眾幸災樂禍的錄下畫面，此起彼落的嬉笑聲彷彿正數落著他，除了使出綑綁攻勢，這些人更狠的是將該名士兵的褲子脫下，使他顏面盡失。

Sotiri Dimpinoudis no Twitter: "#Update: Just in - Correction - Video of that #Russia|n soldier was captured by Civil defense in #Nikolaev, #Ukraine, and his body was taped around a concrete electric wire pole. pic.twitter.com/7OHUUbiL0F" / Twitter - https://t.co/ebJqy8NL4d — Roder Rock (@RoderRock) February 28, 2022

影片也被台灣網友轉轉到PTT論壇，由於懲罰手段實在出奇和善又似曾相識，這篇文章因此引發大批網友討論，紛紛留言:「大學慶生?」、「阿魯巴?」、「台灣領先世界…」、「莫名的同情。」