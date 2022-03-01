35歲張姓男子26日下午7時許，身中6刀倒臥於新北市三重區住處前，經送醫後宣告不治，36歲許姓男子在場乖乖就逮，警方調閱監視器追查，發現還有6嫌涉案，許嫌疑因58萬元債務釀糾紛夥同6名友人行凶，新北地檢署訊後依涉犯殺人等罪將許男等4人聲押禁見，新北地院晚間11時40分裁准。

法官認為，許男涉犯殺人罪、聚眾強暴罪等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押必要 裁定羈押禁見；王、李、楊姓同夥涉犯聚眾強暴罪，犯罪嫌疑重大，有羈押必要，裁定羈押禁見。

據悉，張男與許嫌是兒時玩伴，許嫌日前協助他人向張男催討約58萬元債務，張認為雙方熟識多年，許男竟為了他人來討債，爆發口角衝突不歡而散，張男事後也返還積欠他人的58萬元債務，但雙方已結下仇恨。

許嫌26日下午7時許找來王、陳、蕭、李、楊等6名友人，7人共分乘2輛汽車前往張男位於三重區長榮路的住處前堵人，7嫌見張返家拿出預藏的棍棒、刀械上前圍毆，張男身中6刀倒臥血泊中哀嚎，送醫搶救不治。