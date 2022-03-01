社會新鮮人小琪丟出履歷後好一陣子，總算收到一家食品公司的面試通知，對方徵求的職務是行銷助理。面試過程中，面試官問了一些預料之外的問題，像是：

「妳是什麼星座？ 什麼血型？」

「妳現在有沒有男朋友啊？」

「那你們有考慮在三年內結婚嗎？ 若結婚會想馬上生寶寶嗎？」

「妳過去有沒有因為身心症狀看過精神科？」

最後，面試官問她：「截至目前以來，妳覺得最挫折的人生經驗是什麼？」小琪誠懇回答了過去在社團中被幹部誤解的事，沒想到，面試官聽完卻啞然失笑：「就這樣而已？ 你就覺得很挑戰哦？ 現在的年輕人真的很不耐操欸。」面試官不以為意的表情讓小琪覺得十分難堪，她強忍淚水走出食品公司大門，回去後跟朋友抱怨這段不愉快的面試經歷，朋友覺得相當離譜：「妳應該檢舉他們！」但小琪不太確定，雖然感覺非常不舒服，但在法律上要以什麼名義檢舉這家公司？

勞雇定義擴大，求職就算「勞工」

在《勞事法》上路以前，因為勞工爭取權益的成本過高，一百個受到不法對待的勞工，可能不到十個敢站出來；但在《勞事法》上路之後，比例可能會大幅上升到二十個、三十個甚至更多。

而且，在程序上《勞事法》還擴大了「勞工」與「雇主」的定義，依據本法第三條第一項規定，除了一般認知的受僱人，以及技術生、養成工、見習生、建教生、學徒等類似性質的廣義勞工以外，就連「求職者」都算是本法適用的「勞工」。而「雇主」的定義，也不僅限於大眾認知裡的「公司」或「老闆」，就連「招募求職者」也算是本法中的「雇主」。

也就是說，如果求職者去面試時遭受到就業歧視、性別歧視或性騷擾，他就可以搬出《勞事法》對「雇主」或招募者捍衛自身的權益。

面試場合聊星座、問血型，可能觸犯「歧視」大忌

在這個面試場合中，面試官所問的這些「怪怪的問題」，已經觸犯了不少《就業服務法》的大忌。

有些主管可能會一頭霧水：「會不會太大驚小怪了？問血型跟星座也不行？」是的，不行。無論面試官的目的單純只是想閒聊一下，緩和面試的緊張氣氛；又或者真的覺得星座、血型很準，多少有參考價值，但基本上只要問了，就可能涉及歧視。

像小琪遇到的這種情形，如果她真的聽朋友建議，去跟勞動主管機關檢舉，這家食品廠怕是要吃不完兜著走。根據《就業服務法》第六十五條，有可能會被處以新台幣三十萬元以上、一百五十萬元以下罰鍰，甚至公司名稱及負責人姓名還會被主管機關公布。

用專業情境取代嘲諷、調侃的壓力測試

至於問到「最挫折的人生經驗」，面試官啞然失笑說：「就這樣而已？你就覺得很挑戰哦？」光是這句話雖然可能不是很有風度，但並沒有違法。比較有爭議的是「現在年輕人不耐操」這句話，有可能會有年齡歧視嫌疑。

我的建議很簡單，在面試場合中，雇主請秉持一個大原則：與工作專業無關的問題，就通通不要問。保持風度，別把刻板印象及個人情緒放到面試中，尊重他人，才能贏得尊重。

老闆可以這樣做

● 面試時不問以下相關問題：種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分。

● 若要提問需與工作內容相關，如因工作內容會接觸輻射線，因此詢問應徵者是否懷孕或有生子計畫，並主動說明提問理由，避免爭議。

● 用專業情境取代嘲諷、調侃式的壓力測試，以應徵客服為例，就可以詢問對方「若遇到顧客在電話裡狂飆髒話，痛罵產品並要求鉅額賠償會怎麼應對？」等類似的工作難題。

(本文摘自《懂一點法律2 勞資少糾紛，經營更輕鬆》/天下雜誌出版)

【內容簡介】30 個人事管理最常遇到的問題，超白話釐清勞動法規紅線

解決中小企業、新創團隊、小型工作室經營者難自理的勞資爭議

老闆要求員工打疫苗、快篩合法嗎？

居家工作期間能在員工電腦上裝監視程式嗎？颱風假也要照放嗎？

員工每天早到晚退留在公司處理私事，老闆還必須給加班費？

美髮店員工每天遲到，可以用扣薪處罰她嗎？

老闆應徵「廚房阿姨」、「保全大叔」居然就觸法？

這樣管理居然會出事？

過去沒問題的管理方式，現在卻可能出大事。

老闆每天拚業績還要管人事，哪有時間研究這麼多？

一本讀懂人事管理的法令紅線，老闆不犯錯，員工更懂自保。

★《勞動事件法》實施後，最符合簡明實務的解說，不懂法律、新手人資也能快速掌握勞資雙方權益與權力

2020 年 1 月 1 日，《勞動事件法》（以下簡稱《勞事法》）正式上路，加上新冠疫情衝擊，工作環境面臨前所未有的改變，勞資雙方都面臨全新挑戰，許多規範與傳統管理模式相牴觸，而且舉證責任落在資方身上，若雇主、人資或主管對此毫無認識誤觸紅線，很有可能使公司人財兩失；而作為勞方，也該多瞭解這部特別的勞動法令，遇到「職場惡霸」就不用擔心權益受損。

本書作者陳業鑫是台灣唯一同時具有法官、勞動局長、訴願審議委員會主委、金控公司董事、公司治理委員會委員經驗的律師。他運用扎實的勞資背景與經驗，透過勞動事件法上路一年後，最接近勞動現場的案例分享，幫助勞資雙方了解自己的權益，共創雙贏局面。

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【作者簡介】陳業鑫

台灣唯一同時具有法官、勞動局長、訴願審議委員會主委、金控公司董事、公司治理委員會委員經驗的律師，100年度財團法人孫運璿學術基金會傑出公務員獎學金及經理人雜誌2014年度百大MVP經理人得主。目前也是今周刊、Cheers雜誌專欄作家。

任職法官時，曾為民間司改會評鑑為裁判品質及法庭態度優良法官，並有成功聲請大法官會議解釋紀錄，推動修正繼承法制，解救許多無辜的揹債兒。現為執業律師，以勞動法為主要執業領域，擔任多家國內上市櫃公司、外商、中小企業、人民團體及工會法律顧問。同時擔任台北律師公會勞動法委員會主委、陽明大學EMBA副教授級專技人員教師及臺灣高等法院調解委員、臺北、士林、基隆地方法院勞動調解委員，並曾在司法院法官學院、法務部司法官學院及桃園、雲林、高雄、橋頭地方法院講授勞動法議題。