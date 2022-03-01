記憶力與注意力問題是許多人都有的困擾，其實，青壯年出現記憶力變差、健忘等問題時，多數還是跟睡眠、壓力、飲食狀況等三面向相關。建議民眾可以先自我檢視有無熬夜、睡眠品質好不好，因為睡眠不足不僅容易造成記憶力不集中、不持久，同時還會影響到「情緒」；而若生活壓力太大，導致身體的內分泌及自律神經失調，也會使腦部變得更加疲累，導致短期記憶力變差。除此之外，當體內荷爾蒙過低時也會影響記憶力，而更年期女性正處於荷爾蒙會明顯下降的階段，因此更需特別留意。

●記憶力越變越差 小心是慢性食物過敏！

很多人不知道，長期「慢性食物過敏」，也是導致注意力變差、記憶力衰退的常見原因。

王松惠護理師指出，由於慢性過敏與急性食物過敏不同，並非立即吃下食物就會產生症狀，通常約 2-3 天身體才會慢慢有不良表現。而也正因為此延遲反應，所以一般人會忽略慢性食物過敏的影響，繼續吃下相同食物，造成身體一直處於發炎狀態而不自知。

王松惠護理師說明，當過敏食物進入身體內會形成一些分解不完全的大分子蛋白質，此時若又有腸漏的問題，造成蛋白質分子進入血液內引發一連串的免疫發炎反應，產生的生化傳遞物質再透過「腸腦軸線」進而影響到腦組織運作，就可能影響記憶力、睡眠、情緒。

●吃錯食物讓身體小毛病不斷！ 及早釐清過敏原

在如今醫學進步下，民眾只要透過「抽血」就能做「224項急慢性過敏原檢測」，進而了解是否對哪些食物慢性過敏、以及是否有腸漏症的問題。常見的過敏食物包括：蛋白、蛋黃、花生、蜂蜜、牛奶、麩質、小麥等，王松惠護理師分享，以自己的臨床經驗來看，幾乎每個人都有過敏的食物，只是可分為輕、中、重等不同程度。

當避開過敏食物後，大約一個月後身體就會有明顯改變，腸道會慢慢隨之修復，讓腸黏膜更完整，王松惠護理師建議，可同時補充益生菌，使腸道生態環境更能達到健康平衡。

●不只青壯年要注意 兒童慢性過敏也會引發健康問題

王松惠護理師提醒，「過敏原是會改變的」，慢性食物過敏會隨著飲食習慣、身體狀況改變，因此每隔一兩年都可以透過檢測精準知道自己該避開甚麼食物。

過敏食物除了大人要注意之外，王松惠護理師表示，近年來臨床上也觀察到不少兒童從小就有慢性過敏，若沒有調整飲食習慣可能演變成氣喘、便秘，甚至影響腦部神經發展及情緒等問題，因此，建議孩子4歲以後就可以進行過敏原的檢查。

另外，平日飲食要注意多元化，若偏愛某些食物，也容易導致耐受不良的問題，尤其常外食、常吃加工食品，都易造成小腸菌叢過度增生，建議多吃原型食物、蔬菜水果，才能「腸」保健康。王松惠護理師呼籲，學會識別對自己健康的食物，有助提升腸道健康，同時也能夠大幅改善大腦記憶力、專注力。