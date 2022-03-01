從坐或蹲姿變成站姿後，會頭昏眼花、眼前一片黑，重心不穩還可能跌倒，這可能是「姿勢性低血壓」，研究發現，確實有方法可以預防，或加速緩解不適。

姿勢性低血壓對於不同族群的困擾程度大不同，年輕人可能只是暫時頭暈、過幾秒就沒事，但年長者卻很有可能因為暈眩、跌倒進而造成腦損傷或骨折等意外。現在有研究發現，只要做一個動作就能有效預防姿勢性血壓造成的頭暈問題。

加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）的研究團隊找了22個曾發生過姿勢性低血壓的女性，分成3組，第1組完全不採取任何動作（對照組）、第2組在起身前反覆抬膝蓋30秒、第3組在站姿時腳交叉，研究團隊同時監控他們的血壓和心跳變化。

結果顯示，有做動作的後兩組在起身後，血壓和心跳會明顯高於對照組，而受試者主觀感受也證實，有做動作時，暈眩感和暈眩消失的速度比以往經驗改善許多。此研究刊登於《心律（Heart Rhythm）》中。

●預防姿勢性低血壓 下肢運動有助血液回流

姿勢性低血壓是指，從坐姿改為站立後的3分鐘內，收縮壓下降超過20毫米水銀柱、舒張壓下降超過10毫米水銀柱，由此可知，造成頭暈目眩跟血壓及腦部血液灌流有關。

當姿勢改變，例如從坐姿變成站姿，約有500～1,000cc血液會往腳部流動，此時身體的頸動脈竇和主動脈弓會感應身體姿勢和血流改變，進而讓自律神經去調節血管阻力和心臟跳動的速度，增加血壓和心臟血流量，但此調節失靈就會造成姿勢性低血壓。

「該研究起身前先反覆抬膝蓋30秒預防姿勢性低血壓、起身後雙腳交叉來加速消除暈眩感，原理是透過運動，幫助下肢肌肉收縮，並促進下肢血液回流。」

起身後交叉雙腳，可以加速緩解頭暈感。(示意圖／Shutterstock）

泰安醫院復健科主治醫師蔡育霖指出，靜脈血管彈性較差，主要靠肌肉收縮讓血液回流，所以透過簡單的動作來幫助血液回流心臟，可以預防姿勢性低血壓，「照顧手術後或臥床一段時間的病患時，在病人下床前都會讓他們先做腳踝幫浦運動，也就是上下反伸屈曲腳踝促進血液回流，來預防下床後頭暈而跌倒。」

●姿勢性低血壓6個高風險因子

一般而言，姿勢性低血壓是種症狀而非疾病，台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳彥舟指出，疾病或藥物都可能造成姿勢性低血壓，且健康的人也可能發生：

1.自律神經失調：因為血壓和心跳靠自律神經控制，所以造成自律神經或神經傳導失調的疾病都可能引發姿勢性低血壓，例如糖尿病、帕金森氏症患者。蔡育霖也指出，復健科常看到脊隨損傷的病人，由其是胸椎以上脊髓受傷的人，也容易有姿勢性低血壓

2.藥物：例如精神科或降血壓藥物，服藥初期要特別注意

3.貧血

4.心臟病患：例如心律不整、心肌梗塞、心臟衰竭、心包膜炎

5.水分不足：最常發生在沒有重大健康問題的人身上

6.蹲或坐太久

另外蔡育霖也指出，不當的重量訓練姿勢與不適合的訓練項目，也可能造成姿勢性低血壓症狀加重、增加風險。蔡育霖指出，重訓例如硬舉或深蹲時，有些人會閉氣、施力，這時胸腔壓力的持續上升、輸出和回流心臟的血液變少，加上這些重訓動作，血液會集中在下肢，因此當軀幹立直或身體移動時，腦部血流不足導致頭昏、眼前一片黑甚至突然暈厥

重訓時錯誤地呼吸和姿勢，也可能導致姿勢性低血壓症狀加重。(示意圖／Shutterstock）

其他如下肢靜脈回流較差的人，包括孕婦、老年人、長期臥床的人，都是姿勢性低血壓的高危險族群，「有時姿勢性低血壓也是身體出問題的徵兆，例如胃出血但不自知，」陳彥舟說。

●除了放慢動作 另外4種方式避免姿勢性低血壓

姿勢性低血壓雖然是小毛病，但對長輩而言，很有可能因暈眩而跌倒。專家指出，有些方式可以預防，例如改變姿勢時要慢，建議離開床時，先坐一段時間，沒有暈眩感再起身站立。其他方式還包括：

1.曾有過因為重訓而姿勢性低血壓的人，可以選擇上半身固定、下半身出力的運動器材，例如坐姿大腿推蹬機或彈力帶，增加下肢的血液回流，就可以避免姿勢性低血壓。

2.避免盤腿久坐，因為盤腿會使血液更容易遲滯在腿部。

3.用彈性襪。陳彥舟指出，和腿部運動原理相似，彈性襪能幫助腿部血回流。

4.多運動。蔡育霖表示，運動可以改善自律神經的調控能力，增加靜脈回流的速度和有益於心血管健康，尤其是訓練下肢肌力和有氧運動都很有幫助。