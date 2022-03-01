下肢周邊動脈阻塞性疾病大多與年紀、老化有關，尤其年紀超過65歲，下肢周邊動脈阻塞的發生率就會上升；另外一些容易影響血管健康的問題，例如糖尿病、高血壓、高血脂、抽菸等，也都會增加下肢周邊動脈阻塞的風險。

成大醫院心臟內科李政翰醫師指出，下肢周邊動脈阻塞患者的動脈血管會逐漸變得狹窄，使血液循環變差，能夠通過的血流量越來越少。狹窄的動脈可能出現急性栓塞，導致血流完全中斷，下肢組織便會陷入極度缺氧的緊急狀態，倘若沒有及時打通血管，大量組織可能在幾個小時內壞死，嚴重程度可能導致截肢！

(圖/照護線上提供)

李政翰醫師說，「下肢周邊動脈阻塞初期沒有明顯症狀，因為大多數人的活動量沒有很大，如果只有日常生活的走動，即使血液循環較差，也還足以應付。但是對於活動量大的患者，譬如跑步、爬山，可能就會感到下肢比較容易痠、痛、或麻。」

隨著周邊動脈阻塞惡化，下肢的血流量越來越少，使患者容易感到腳麻、下肢冰冷，皮膚可能有脫毛的現象。當血流量無法提供足夠的氧氣時，患者將出現「間歇性跛行」，也就是走一段路之後下肢會痠、會痛，必須停下來休息，症狀才能夠緩解，可是只要繼續走路，症狀又會出現。

李政翰醫師說，動脈阻塞更嚴重的話，患者連坐著、躺著休息時，都會感到下肢痠痛，嚴重影響生活品質。由於血液循環太差，組織無法修復，患者下肢會出現難以癒合的慢性傷口，容易遭到感染，甚至末梢的趾頭會發紺、壞死。

「等到出現明顯症狀時，周邊動脈阻塞的狀況往往已經相當嚴重了。」李政翰醫師說，「所以我們會建議一些具有危險因子的患者，例如高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、家族史等，應定期接受篩檢，以便早期發現下肢周邊動脈阻塞的問題，才能積極治療。」

(圖/照護線上提供)

●積極介入治療 暢通血管、恢復血流

李政翰醫師解釋，在藥物治療方面會針對血壓、血糖、血脂這三高去控制，必要時可以使用一些抗血小板的藥物，改善心血管疾病的風險。

若是患者已出現間歇性跛行、慢性傷口等狀況，建議要積極介入治療。李政翰醫師說明，目前的主流是經由導管去做血管攝影，確定動脈阻塞的部位後，利用氣球導管擴張，必要時會放置支架，維持動脈血管暢通。

在動脈內壁造成阻塞的大多是膽固醇斑塊，膽固醇斑塊有的軟、有的硬，使用氣球導管擴張能夠壓扁較軟的斑塊，至於一些比較硬的膽固醇斑塊，可考慮使用斑塊旋切裝置將鈣化的膽固醇斑塊刮除，以打通血管。

因為在接受治療後，周邊動脈可能會隨著時間又漸漸阻塞，李政翰醫師表示，為了降低周邊動脈再次阻塞的機會，有些球囊導管的表面會塗上藥物，在塗藥球囊擴張的當下，這些藥物會進入病變的血管壁中。根據臨床研究，在下肢周邊動脈阻塞患者使用塗藥球囊，跟沒有使用塗藥球囊的患者相比較，日後需要再次介入治療處理的機會能夠下降。

假使患者周邊動脈阻塞的部位、或阻塞的嚴重度，評估起來不太適合使用導管介入治療時，就會建議開刀做動脈繞道手術。

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●下肢周邊動脈阻塞保養重點

李政翰醫師提醒，周邊動脈阻塞患者請務必要把菸戒掉，並且按時服藥，將血壓、血脂、血糖控制達標，這樣不只能夠延緩周邊動脈阻塞惡化，也能減少中風、心臟病的風險。

在運動方面，沒有症狀的患者建議要維持每週3到4次，每次超過30分鐘的運動，運動強度可以跟一般人相同。至於已經出現較嚴重症狀的患者，雖然在走路或運動過程中，可能出現痠痛、間歇性跛行，還是鼓勵維持規律運動，因為有持續運動的刺激，有利於側枝循環的形成，對患者較有幫助。如果您是屬於周邊動脈阻塞的高危險群，建議接受篩檢，才能即早發現，即早治療！