從2014年開始台灣運彩擔綱起協助政府挹注國家運動發展基金的責任，迄今8年多在大家透過體育署發行的運動彩券投注下，已累積挹注國家運動發展基金超過280億，對國家的體育振興起了非常大的作用，最顯著的就是台灣健兒在體育署的「黃金計畫」下，奪下2020東京奧運2金4銀6銅的史上最佳成績，讓台灣被全世界看見，大家透過運彩「助體育」可說是功不可沒。

台灣運彩擔綱起協助政府挹注國家運動發展基金的責任

一個運動員成績表現的好壞除了自己本身以外，還需要有很大的後勤力量，包括教練、陪練員、防護員、隊醫以及營養師，還有訓練上的補給、住宿、交通等，選手負責上場比賽，整個後勤支援要能跟得上，才能讓我們的選手在場上有好的表現，這個後勤要做好有2個重點，一個是要有心，全國人民都要重視體育，一個是要有能力(財力)，國家運動發展基金提供了非常堅實的後盾，有了這個財力我們的心才能畫(化)出有效的行動。

台灣運彩有這個榮幸協助政府在運動彩券的發行上盡一己之力，這一屆的發行台灣運彩努力營造氛圍號召大家一起來投入，透過大家在體育署運動彩券的挹注下已經累積超過280億的運動發展基金，而且是在非常輕鬆、愉快及關心體育的情況底下，讓國家體育的實力更加厚實。

8年多以來台灣運彩在經營上也朝向ESG(即企業永續經營)努力，首先是Social，除了協助政府把運彩發行做好，也做了一些社會回饋與贊助；其次是Governance，以非常嚴謹，強調誠信與公正的公司治理，來建立運彩的公信力；最後是Environment，運彩發行的第一年(2014/4/1)即推動虛擬會員投注，大家可以毋須使用投注單，直接透過手機、平板及電腦即可以投注，減少紙張使用，節能減碳。

對台灣運彩來說這樣的經營可以說是非常的有意義，幫政府做好運動彩券發行的過程中，可以照顧運動選手的就業，還幫助政府推動整個國家體育的振興與發展，體育署在運發基金的使用上也擴及全民，讓整個國家可以更強壯強大，希望這樣一個善的循環可以有越來越多人的參與，大家一起來「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」。