中鋼今年預計每股配發3.1元現金股利，較去年（2020年度）配發0.3元暴增10倍，以上周五收盤價36元計，殖利率高達8.61%，不少投資人期待今（1）日股價有機會飆漲。股期操作老手表示，中鋼目前頸線位在36元，25日期貨收36.95元，即暗示3/1 開盤會跳空回補37.8元缺口，二階段停利可分別設在38元、42元，終極目標48元以上就留給高手賺，他預期，隔日沖大戶群，凱基哥和虎尾幫也會共襄盛舉。

受惠於鋼鐵市場復甦，中鋼去年財報超亮眼，全年稅後淨利大賺620.53億元、年增6911.63％，每股EPS為4.02元，創建廠50年來以來新高。

中鋼董事會決議，普通股每股配發3.1元現金股利，配發率77%，以今天收盤價36元計，殖利率達8.61%。特別股股息每股現金1.4元及特別股紅利每股現金1.7元，合計

中鋼指出，以配息而言，3.1元非歷史新高，2004年曾配發3.9元現金股利和0.5元股票股利，且2007年也曾配發3.5元現金股利，惟當時股本、股價也較低，這次配息算是誠意十足。

股期操作老手在PTT股板發文指出，中鋼去年5月11日爆出80萬張天量，衝上46.75元高點之後，不少散戶被無情收割，死的死、逃的逃，留下來的只剩資本雄厚的大媽，加上0056納入標配，MSCI調整也是站買方，而且外資還沒積極回補庫存，台股大戶們滿手海空運，就是沒有鋼鐵，中鋼有機會重演去年上半年模式。

至於進退場機制，原po表示，中鋼目前頸線約在36元，周五期貨收36.95元，即暗示 3/1 開盤會跳空回補37.8元缺口，隔日沖外資大戶群凱基哥和富邦虎尾一定共襄盛舉，第一階段停利點可設38元，第二階段就設大部分券商的目標價42元，底部32買的話也賺30%，終極目標設48元過前高，殖利率還有6%以上，就留給高手賺。

中鋼停損點，老手建議，破5日均線賣一半，破10日均線全出清，堅持不賣，就只好隔代沖，當傳家寶。

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