俄羅斯與烏克蘭談判未果，瑞士28日突丟震撼彈，宣布將放棄中立，並對俄羅斯展開一系列制裁，此一歷史性抉擇引發國際關注，台灣PTT鄉民也熱議，憂心俄羅斯總統普丁是否會因此發動核武，玉石俱焚。

根據CNN報導，瑞士聯邦總統卡西斯28日在記者會上表示，瑞士聯邦委員會今天決定，全面採用歐盟的制裁措施對付俄羅斯，將凍結俄羅斯在瑞士的資產，包括俄羅斯總統普丁在內共336人瑞士銀行帳戶，「這是瑞士前所未有的舉動，此前一直保持中立」。

瑞士決定制裁俄羅斯，也引起PTT鄉民熱議，「挖靠，一二戰都沒動的原則竟然打破了」、「這要是真的，歷史課本都要改了欸」、「打破1815年的承諾...這個大條了」、「願意賠上瑞士銀行的信用，也要制裁普丁」。

也有人點出瑞士並非完全中立，「瑞士一直都是帳面中立，非實際中立」、「瑞士本來就沒中立過，不會有人以為真的完全中立吧」、「瑞士一直是假中立，但至少要裝，現在不裝問題比較大」。

不少網友也擔憂瑞士跟進制裁後，是否會激怒普丁，「瑞士是白癡...這下問題真的越來越大」、「看來普丁真的會抓狂丟核彈了」、「火上加油，真的沒必要」、「我感覺事情非常糟誒，怕爆」「連中立國都這樣了，真的要開戰了」。