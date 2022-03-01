日本歌手和田彩花近期發行了她自女團「ANGERME」畢業後，首張專輯《私的禮讃 LIVE Album》線上發行。

和田彩花自2019年に畢業後，進了在研究所學習到了藝術手法，構成她演唱的重要元素，2年的期間中發表了20曲以上的歌曲，當中，在和田彩花最新的《私的禮讃》專輯中，重現発売前的形式，將去年10月31日在下北沢SPREAD舉行的「私的禮讃 -Live-」演唱會上，收錄當時實際演唱。

扮演重要角色的樂團「オムニバス」，全面參加專輯錄音，包括電影《早安甜心歐嗨喲》原創者劔樹人的原創者（B / あらかじめ決められた恋人たちへ）、U（Dr）、オータケコーハン（G / あらかじめ決められた恋人たちへ LAGITAGIDA etc.）、楢原英介（Violin Key / VOLA & THE ORIENTAL MACHINE），以及ハラナツコ（Sax Flute），陣容堅強。

以「和田的歌聲也是樂器之一」為中心概念，樂團每人個性明顯，加上和田略帶稚氣的歌聲，更添可聽度。當中數首節奏馳騁，展現近於city pop的氛圍中，更有純粹以和田讀聲、混合她口中發出的各種節奏聲音，初聽聽眾必感暢快、驚喜滿載。