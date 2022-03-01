白宮今天表示，美國認為目前「沒有理由改變」核武警戒層級。在西方各國紛紛對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁的情況下，稍早俄國總統普丁下令，核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）另在接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時說：「我們尚未改變自己的警戒層級，也未改變相關評估，但我們也必須十分清楚普丁的威脅。」（譯者：張佑之）1110301