普丁下令核武進入高度警戒 白宮回應 04:162022/03/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁下令核武力量進入高度戒備狀態。（資料照／TPG、達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮今天表示，美國認為目前「沒有理由改變」核武警戒層級。在西方各國紛紛對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁的情況下，稍早俄國總統普丁下令，核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態。 白宮發言人莎琪（Jen Psaki）另在接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時說：「我們尚未改變自己的警戒層級，也未改變相關評估，但我們也必須十分清楚普丁的威脅。」（譯者：張佑之）1110301 新加坡擬對俄羅斯祭出適當的制裁與限制 歐盟援烏克蘭武器 禁俄國官媒並對俄航班關閉領空 #警戒層級 #改變 #蒲亭 #核武 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 多國加強施壓禁俄機進入空域 美籲僑胞考慮離境 12:362022/02/28 國際 戰事膠著 普丁恐動用核武 04:102022/02/28 焦點要聞 俄羅斯入侵烏克蘭 美國呼籲中國別袖手旁觀 03:452022/02/28 國際 俄烏談判將在白俄羅斯邊境進行 04:102022/02/28 焦點要聞 他爆俄羅斯一數據驚人反差嚇呆：已經有準備 13:132022/02/28 政治 協調因應俄烏戰事 拜登28日與盟國電話會議 13:222022/02/28 國際 柏林10萬人上街反戰 烏克蘭人：憂台灣遭同樣命運 09:102022/02/28 國際 「這不是旁觀的時候」 白宮呼籲中國譴責俄羅斯 10:412022/02/28 國際 烏克蘭總統：願與俄羅斯會談 但抱持懷疑態度 09:122022/02/28 國際 才剛同意談判！烏克蘭遭白俄羅斯發射「伊斯坎德飛彈」 04:012022/02/28 國際 白俄總統：烏克蘭戰事3天內將變絞肉機 白俄傘兵恐1hr內空降 10:032022/02/28 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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