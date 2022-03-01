侵烏克蘭遭到美歐西方國家制裁，俄羅斯的幾家銀行被禁止使用球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）的國際結算系統，這項制裁禁令被稱為「金融核彈」，將阻斷俄羅斯未來主要國際貿易。外界議論這項工具對擁有大量美元儲備的俄羅斯有多少效用值得懷疑，加上俄中關係良好，可以透過中國的人民幣跨境支付CIPS來完成國際結算，有些分析甚至認為這還是CIPS的發展契機。然而，事實真是如此嗎？

使用SWIFT做為金融制裁手段已10多年的歷史，美歐國家都相當有經驗，因此這次除了將俄羅斯的銀行從交易名單剔除，還限制俄羅斯中央銀行及凍結其相關資產。這對俄羅斯的國際結算與銀行金融往來幾乎是全面封殺，有些議論認為可以改用歐元支付系統或人民幣跨境支付來繞過SWIFT，實際情況沒有這麼單純。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐美各國群起抗議，並決定以在SWIFT剔除俄羅斯銀行名單制裁俄羅斯，被稱作是「金融核彈」。（圖／路透）

最常被提起用SWIFT剔除名單進行金融制裁的，莫過於伊朗的例子，因為它曾多次遭到此一國際結算體系的制裁。最早美國是在2008年以違反核擴散為由對伊朗進行金融制裁，當時使用紐約清算銀行的國際美元結算系統CHIPS截斷伊朗的聯繫，但伊朗繞道歐元仍能解決一大部份的結算問題。到2012年美方加重制裁，將伊朗踢出SWIFT系統，還凍結伊朗銀行在歐盟的財產，不只歐元也無法使用，連以貨易貨都被禁止，才迫使伊朗與美國談判。不過到了2018年，伊朗又再次被美國川普政府從SWIFT名單剔除，讓伊朗的與歐盟的貿易（主要是石油）暴跌7成，一直到現在都沒有恢復。

伊朗受到SWIFT與相關金融制裁後，經濟大受影響，在2012年GDP由近6千億美元一路下跌，到與美方達成伊核協議後才慢慢恢復，2018年再一次動用SWIFT制裁後又再度受創，到2020年GDP只剩略高於2012年制裁前1/3。伊朗與俄羅斯同樣都以能源出口為貿易主力，俄羅斯將面臨與伊朗同樣的困境。外界則是把注意力轉移到最近與俄羅斯走得特別親密的中國，認為中國所建立的CIPS人民幣跨境支付系統可以成為俄羅斯倚賴的國際結算系統，甚至還因此能擴大CIPS的交易量，發展成與SWIFT相抗衡的國際結算體系。

伊朗受到SWIFT剔除與相關金融制裁後，經濟大受影響，其GDP在2012年由近6千億美元高點一路下跌，到2015年與美方達成伊核協議後才慢慢恢復，2018年再動用SWIFT制裁後又受創，到2020年GDP只剩略高於2012年制裁前1/3。（圖／世界銀行）

至於俄羅斯本身，它在2014年併吞克里米亞後，美國曾從SWIFT系統剔除俄7家大型銀行，導致俄國銀行與用戶發生信用危機，出現恐慌性擠兌，商業與經濟活動大受影響。俄羅斯雖然有此經驗，但這次受受到制裁的規模更大，任何與俄國銀行或受限制的實體機構發生金融往來都要受到管制，影響是2014年的數倍之多。不過這些應該早就在普丁的盤算之中，至於他將用什麼方法來迴避，目前除了藉助中國的支援外，尚未知還有何特別的方式來解決即將面臨的困境。

根據過去在核擴散問題上對伊朗的制裁經驗，美歐國家認為SWIFT剔除名單是很有效的做法。（圖／路透）

論者認為，中國在2015年建立以人民幣為基礎的CIPS跨境支付系統可能是普丁 的救星。CIPS到去年底已有1200餘家銀行參與，其中直接參與者71家，其餘是間接參與，業務範圍可達103國的3600法人機構，但是比起SWIFT的200多國家地區與11000銀行與法人機構，光是數量上的差別就是無法比擬。何況俄羅斯銀行都不是CIPS直接參與者，如果加入間接參與者還必須依賴SWIFT才能進行結算，因此這條路走不通。另外在交易規模上，CIPS與SWIFT差別更大，CIPS去年全年跨境支付總額相當於12兆美元，約等於SWIFT的2天的交易額，相差180倍，因此要以CIPS取代或大部份取代SWIFT的功能是完全不可能的。

CIPS到去年底已有1200餘家銀行參與，業務範圍可達103國的3600法人機構，但是規模比起SWIFT的200多國家地區與11000銀行與法人機構差距太大，交易額更相差180倍。（圖／cips.com)

從人民幣跨境支付開辦以來，大陸一直對它未來的發展寄予厚望，但畢竟發展時間還短，要趕上SWIFT或部份取代它都不是那麼容易。俄羅斯這幾年來也積極擺脫美元交易的依賴，並持續拋售美債轉換為黃金，外匯儲備增加歐元降低美元。這些措施可以加強其對抗制裁的能力，但仍無法持久缺乏國際貿易與有效的跨境結算系統。有論者認為可以藉此「解構美元霸權」，說得容易，做起來沒有那麼簡單，現在中俄的經濟實力與國際大環境的時機都還未成熟到可以抗衡美元霸權的時候。若能維持目前的發展速度與和平的國際環境，或許10年、8年才能有機會分庭抗禮。

許多人認為中國在2015年建立以人民幣為基礎的CIPS跨境支付系統可能是普丁的救星。但是，相較於SWIFT，CIPS參與者太少，交易規模仍很小，對俄羅斯的作用非常有限。（圖／中新社）

在美歐宣布SWIFT剔除俄國銀行名單後，俄羅斯民眾已出現擠兌現象，使得政府不得不將原有9%利率調高到20%，這樣的應對似乎不像是有計劃的舉動。如此一來俄羅斯原已嚴重的通貨膨脹可能會失控，未來就得依賴大量來自中國的商品以平抑物價，少部份的貿易也得靠著人民幣跨境支付系統來進行，難怪普丁會見習近平並發表聯合聲明後便信心滿滿地發動越境入侵烏克蘭。獲得中國支持後可以讓俄羅斯在西方國家制裁下撐多久，現在到了實際驗證的時候了。