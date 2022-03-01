俄羅斯入侵烏克蘭，雙方代表團在白俄羅斯與烏克蘭邊境展開談判已結束，各自返回莫斯科和基輔進行進一步磋商，預計近日內將舉行第二輪談判。戰事並未因談判而趨緩，基輔市中心再傳巨大爆炸聲響，烏克蘭第二大城哈爾科夫也遭到俄軍砲擊，造成1死、31傷。此外，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他已簽署烏克蘭加入歐盟的正式請求。

【04：30】

●俄烏雙方談判代表返回莫斯科和基輔磋商，預計近日內將舉行第二輪談判。

烏克蘭代表波多利雅科（Mikhailo Podolyak）表示：「雙方代表團正返回兩國首都進行磋商，並已討論到不久後繼續進行第2輪談判的可能性。」

俄羅斯代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）說：「我們同意，繼續談判。」

●烏克蘭第二大城哈爾科夫周一再遭俄軍砲擊，造成1名女性平民死亡，另有31人受傷，其中包括15名士兵和16名平民。

●CNN報導，基輔市中心傳出巨大爆炸聲，整座城市的警笛聲狂響。基輔記者表示，感受到導彈巨大的火力，屋內的窗戶都在震動。

●烏克蘭總統澤倫斯基表示，他已簽署烏克蘭加入歐盟的正式請求，要求烏克蘭根據歐盟的特別程序立即獲得成員國資格，以保護烏國免受俄軍入侵。簽署文件已送往布魯塞爾。

●法國總統馬克宏與俄羅斯總統普丁再度通電話，馬克宏重申要求普丁立即停火，停止對平民和民間基礎設施的攻擊，並確保主要道路的安全。

●英國衛報報導，澤倫斯基2月25日與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通話時，疑似因為藏匿處被攻擊，被迫掛斷電話。