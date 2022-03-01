烏克蘭總統澤倫斯基周一（28日）正式簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件，文件已經送往歐盟總部所在地布魯塞爾，加入歐盟正是俄羅斯入侵烏克蘭的導火線。澤倫斯基希望歐盟「快速通關」，根據特別程序讓烏克蘭立即獲得成員國資格，以抵抗俄羅斯的侵略。歐盟高級官員表示，歐盟領導人可能會在3月的非正式峰會上討論烏克蘭加入歐盟的可能性。不過，也有其他歐盟官員透露，加入歐盟的過程曠日廢時，需要好幾年時間，沒有「快速通關」程序。

歐盟執委會主席范德賴恩周日（27日）透露支持接納烏克蘭成為歐盟成員國的立場，但也有程序問題。根據路透社報導，歐盟官員表示，「很重要的一點是我們自己不要操之過急。申請書還未收到，但烏克蘭情勢的整個問題是領導人們非常關心的事情。」官員指出，3月10日和11日將舉行一次非正式歐洲理事會會議，相信烏克蘭問題會在這些討論中出現。

俄羅斯反對烏克蘭加入歐盟。歐盟官員說，截至目前為止，歐盟未曾討論過烏克蘭的加入資格，以免激怒俄羅斯，但俄國入侵烏克蘭的確已改變了一切。歐盟對入侵強烈譴責，歐盟、成員國、輿論的憤怒，可能會決定我們回應的方式。

歐盟共同外交與安全政策高級代表波瑞爾指出，當務之急是向烏克蘭提供實際支援以對抗俄羅斯入侵，而非討論加入歐盟這個可能曠日廢時的議題。