俄羅斯入侵烏克蘭，戰況陷入膠著。烏克蘭總統澤倫斯基的人身安全備受關注。英國衛報報導的一則新聞，揭露澤倫斯基日前疑似因為藏匿處被攻擊，電話講到一半趕緊避難的驚險實況。

根據英國衛報，澤倫斯基2月25日與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通話時，疑似因為藏匿處被攻擊，被迫掛斷電話。一名歐盟官員指出，澤倫斯基當時連忙叫了對方名字3遍，「Charles，Charles，Charles，我得要掛電話了，我們正被攻擊。」澤倫斯基隨後就掛斷電話前往安全地點。為此，米歇爾則感到相當佩服。

澤倫斯基日前指出，「敵人將我標記為第一目標，我的家人標記為第二目標，他們想透過摧毀國家元首，從政治上摧毀烏克蘭。」美國政府敦促澤倫斯基離開基輔，以免被持續推進的俄羅斯軍隊俘虜或殺害，但他拒絕了這項提議，表示「我需要彈藥，而不是搭便車」。