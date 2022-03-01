0810:烏克蘭駐美大使在向美國國會提供簡報後指控，俄羅斯周一在交戰時，動用了綽號為「炸彈之父（father of all bombs）」的高能熱壓式武器，並力促美國提供協助。
烏克蘭大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）說，「他們今天用了真空彈，而這其實是日內瓦公約（Geneva Convention）所禁止的。」雖然消息尚未證實，但CNN新聞網19日說，在俄羅斯西部城市貝爾哥羅德（Belgorod）附近看到熱壓式武器發射器。
*0610:俄裝甲車隊綿延64公里 進軍烏克蘭首都
美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，長達近17英里（約27公里）裝甲車隊正向烏克蘭首都基輔推進。
據CNN和BBC新聞網1日報導，車隊中有數百計裝甲車、坦克、牽引火砲和後勤支援車。而基輔西部和北部則有被摧毀的裝甲車和一座受損的橋樑。
不過，據路透報導，馬薩爾科技說，車隊長達約40英里（64公里），遠比先前報導的長。此外，俄羅斯還在白俄羅斯南部，也就是距烏克蘭北部邊境不到32 公里的地方增加了地面部隊和攻陸直升機。
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