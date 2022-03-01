美國總統拜登28日和歐盟、北約、加拿大、法、德、日、波蘭等國領袖通話，除了肯定烏克蘭人在面對俄羅斯入侵的軍事行動時所展現的勇氣，也商討持續援助烏克蘭，以及制裁俄羅斯的選項。

據CNN新聞網報導，白宮表示，他們在這次通話中，談到加強合作，以制裁俄羅斯，讓莫斯科面對嚴重的代價和後果，同時維持全球經濟穩定，包括能源價格等。不過，就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）繼續要求，在烏克蘭設置禁航區之際，白宮周一說，拜登對讓美軍置身衝突外的承諾十分堅定。