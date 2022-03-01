美國總統拜登28日和歐盟、北約、加拿大、法、德、日、波蘭等國領袖通話，除了肯定烏克蘭人在面對俄羅斯入侵的軍事行動時所展現的勇氣，也商討持續援助烏克蘭，以及制裁俄羅斯的選項。
據CNN新聞網報導，白宮表示，他們在這次通話中，談到加強合作，以制裁俄羅斯，讓莫斯科面對嚴重的代價和後果，同時維持全球經濟穩定，包括能源價格等。不過，就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）繼續要求，在烏克蘭設置禁航區之際，白宮周一說，拜登對讓美軍置身衝突外的承諾十分堅定。
美國總統拜登28日和歐盟、北約、加拿大、法、德、日、波蘭等國領袖通話，除了肯定烏克蘭人在面對俄羅斯入侵的軍事行動時所展現的勇氣，也商討持續援助烏克蘭，以及制裁俄羅斯的選項。
據CNN新聞網報導，白宮表示，他們在這次通話中，談到加強合作，以制裁俄羅斯，讓莫斯科面對嚴重的代價和後果，同時維持全球經濟穩定，包括能源價格等。不過，就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）繼續要求，在烏克蘭設置禁航區之際，白宮周一說，拜登對讓美軍置身衝突外的承諾十分堅定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。