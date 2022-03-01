由於國內疫情穩定可控，中央流行疫情指揮中心宣布今天起鬆綁6項防疫管制，其中影響層面最廣的口罩政策，開放戶外運動、拍照、泡溫泉、講課等7個場合可以脫口罩、賣場恢復試吃、雙鐵開放飲食，以及宴席可以逐桌敬酒，但唱歌時還是要戴口罩。

此外，北北桃高以外醫院、長照機構有條件開放探病，探視者打滿三劑疫苗入院可免篩檢，以及民眾到離島免篩檢及免填健康聲明，並重新開放外籍人士來台做人工生殖，3月7日起進一步開放邊境，入境檢疫、接觸者居隔縮短為10天，開放商務人士來台。以下為《中時新聞網》為讀者整理的防疫新制。

●3/1至3/31放寬7場合可免戴口罩

包括室內外運動；室內外拍個人或團體照；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時；從事直播、錄影、主持、報導、演講、致詞、講課等工作；農林漁牧工作者於空曠處，像是田間、魚塭、山林工作；山林、海濱活動；游泳、溫泉、三溫暖等水域活動，以上7場合都可脫口罩，但提醒唱歌時仍要配戴口罩。

●開放賣場試吃、交通運輸可飲食、宴席可逐桌敬酒

3/1至3/31賣場、超市、市場開放試吃，不要求人流管制。同時高鐵、台鐵、客運、船舶、國內航班開放可在車上飲食，以及宴席開放逐桌敬酒、敬茶。

●5機場及2港口往離島旅客免篩檢

3月1日起松山、台中、嘉義、台南、高雄5處有來往澎湖、金門、馬祖離島的機場，以及基隆、高雄2處來往離島船班的港口篩檢站都暫停，前往離島的旅客可免篩檢，不用填健康聲明書。

●北北桃高以外縣市醫院、長照機構有條件開放探病

台北市、新北市、桃園市、高雄市以外縣市，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

所有探病者都要出示探視日前3天內自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢測陰性證明。完整接種3劑疫苗者可免除篩檢，且探病者不能有新冠相關症狀。

長照機構部分，除台北市、新北市、桃園市及高雄市外，其餘縣市重新開放探病及探視，須出示3日內自費採檢陰性證明，如已完成3劑疫苗接種者則免除篩檢。每位住民每次訪客人數不超過3人。

●開放外籍人士來台做試管嬰兒

考量生育有年齡限制，自3月1日起，重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天，例如凍卵、試管嬰兒等，並可申請2位親屬陪同入境，檢疫措施與其他人相同。至於健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。

●3/7起入境居家檢疫、接觸者居家隔離縮短為10天，開放商務人士入境

3月7日起入境檢疫天數從14天縮短為10天，在家以「一人一戶」隔離為原則（例如透天厝），如果居家環境不符合，須入住防疫旅館，10天期滿後，再加7天自主健康管理，期間共要採檢2次PCR、5次快篩。

接觸確診者的隔離天數也減至10天，若為確診病例的密切接觸者，以一人一室（例如套房）為原則，若環境不符合，可專案核定公費入住集中檢疫所。隔離期滿前檢驗陰性者，解除隔離，並自第11天起接續自主健康管理7天，期間至少採檢2次PCR、2次快篩。

另開放非本國籍人士入境，包括進行商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由我國邀請單位於內政部移民署或駐外館申請。