臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

總統府發言人張惇涵昨日（2月28日）證實，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，將於3月1日至2日搭乘行政專機訪問台灣。總統蔡英文預計將在3月2日於總統府接見訪團，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。此事引發網友熱議，有網友認為，俄烏戰爭十萬火急美國不趕快去協助烏克蘭，反而跑來台灣，背後一定有玄機，甚至懷疑上次要台灣吞萊豬，這次恐又有新條件？

張惇涵表示，此次將由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，訪團成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. OSullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）；訪團成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，可見美國對台灣的高度重視與支持。

張惇涵指出，這是繼去年4月，拜登專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd D-CT）率團訪台後，時隔不到一年再次派遣資深訪團訪台，尤其在烏克蘭情勢嚴峻之際，更是彰顯台美關係的「堅若磐石」。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「烏克蘭十萬火急，美國不趕快派兵援烏，反而派人來台，上次萊豬這次換什麼了？」「軍購，萊豬，這次不知是什麼？台灣又要被犧牲。不去協助烏克蘭，跑來台灣，一定有貓膩」、「台灣吃了定心丸之後呢？是不是再加碼買過時的武器呢？」「想藉玩弄台灣棋子向陸再施壓」。