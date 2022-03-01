俄羅斯入侵烏克蘭，戰況陷入膠著，近期美國和歐洲國家都開始提供武器協助烏克蘭，對此，有港媒認為，以俄烏戰力懸殊，西方國家卻要烏克蘭繼續打，是企圖以戰爭和國際制裁拖垮俄羅斯，台灣應該要沉思這會不會也是之後台海發生危機，西方對台灣的劇本。有網友也嗆，「裝睡的蔡英文是看不懂的，在兩大國之間取得平衡才是生存之道」。

港媒《中評網》昨（2月28日）報導，俄羅斯攻擊烏克蘭，克宮正面臨西方大國異口同聲譴責，而對莫斯科的制裁，還有對烏克蘭的援助也從四面八方湧來，但重點是，以俄烏實力的對比，西方各國只提供金援和武器協助，卻不打算派軍隊入烏加入戰局，企圖以戰爭和國際制裁拖垮俄羅斯，台灣應該要沉思，如果有朝一日台海局勢發生危機，這會不會也是西方對台灣的劇本。雖然民進黨強調台灣和烏克蘭不同，不會發生「今日烏克蘭、明日台灣」的情形，但如果不是烏克蘭執意要加入北約，挑戰到俄羅斯安全，就不會招來今日的戰火。

《旺報》今日社論也指出，台灣與烏克蘭最大的不同是，台灣面對的是正在崛起、自信滿滿的大陸，不是百廢待舉，因北約步步進逼而痛苦掙扎的俄羅斯，俄羅斯斷然出兵，是對冷戰結束後，北約不斷東擴，嚴重壓縮其戰略空間後忍無可忍的反撲。

此情形讓國內網友也深思，不少人都在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中在《Yahoo新聞》有將近200則留言，有網友認為，「援助就是火上加油，兩國繼續死傷慘重」、「台灣人如果想保命就要覺醒」、「裝睡的蔡英文是看不懂的，在兩大國之間取得平衡才是生存之道！民進黨別只顧著貪，好好想想吧」、「現在去街上問！如果戰爭願意替國家投身前線嗎？願意的話馬上簽5年志願役到前線～去問問20歲男女各100個看有幾個願意的」！