吳奇隆和劉詩詩因《步步驚心》相識相戀，結婚7年育有一子，不過近來卻傳出婚變，更遭影射正在辦離婚手續，不過夫妻倆日前共同發聲「我們一直都很好」闢謠，但傳言依舊甚囂塵上，有網友就分享了偶遇小倆口的照片，私下互動也引起熱議。

大陸網友以漫畫形式影射有演藝圈夫妻在辦離婚程序，預計3月就會官宣離婚，由於此時吳奇隆換掉與老婆劉詩詩情侶頭像的舉動，遭質疑婚變夫妻就是兩人，消息爆出後，吳奇隆將照片改成真人照，手上還明顯看出來戴上婚戒，闢謠意味濃厚，甚至委託律師發布律師函，要求造謠者停止捏造、誹謗舉動並公開道歉，夫妻倆更共同發出聲明，強調「我們一直都很好，謝謝大家關心。」

網友指出吳奇隆婚變前一天巧遇夫妻倆在咖啡廳約會。（搜狐娛樂微博）

不過有網友指出吳奇隆傳出婚變前一天，巧遇在咖啡廳約會的夫妻倆，由於是小虎隊粉絲，一開始目光都在吳奇隆身上，讓巧遇偶像的她興奮不已，直呼以後要常來這家咖啡廳打卡，直到兩人離去後，才發現身邊的女子正是劉詩詩，而她也曬出照片，只見劉詩詩起身穿外套時，吳奇隆還幫她注意四周狀況，可說是相當貼心，藉此證實兩人如聲明所言「一直都很好」，也為婚變傳聞闢謠，

劉詩詩起身穿外套時，吳奇隆幫忙注意四周狀況，互動沒有異樣。（搜狐娛樂微博）

至於八卦傳聞源頭從哪傳出？有媒體透露這回放消息的恐是劉詩詩粉絲，對此，「坐等olive的零食君」微博發文強調夫妻倆最近一起回娘家過年，沒有所謂感情生變，至於傳言的「助理同款」，都是網友腦補，澄清吳奇隆微博頭像只是為了替綜藝節目宣傳，更強調婚戒不離手，可知婚姻無異狀。