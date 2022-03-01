櫃檯買賣中心董事監察人聯席會議通過鈺鎧科技(5228)、濾能公司(6823)、達航科技(4577)及正基科技公司(6546)股票上櫃申請案。

鈺鎧公司主要從事電感之研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商係永豐金證券及富邦證券，申請時資本額3億3579萬3000元；鈺鎧公司109年營業收入為5億1084萬5000元，稅後盈餘為2934萬3000元，每股盈餘為0.87元；110年前3季稅後盈餘為4438萬2000元，每股盈餘為1.31元；累計110年合併營收為7億690萬元，年增38.38%。

濾能成立於103年3月，主要業務為模組化濾網、全面性空氣潔淨及氣體採樣分析、濾網安裝工程，董事長為黃銘文，總經理為黃氣寶，目前股本1.77億元，110年前3季稅後盈餘為6988萬元，每股盈餘為3.55元，累計110年合併營收為8億2890萬元，年增28.01%。

達航科技公司主要從事PCB雷射應用鑽孔加工服務、機械鑽孔機/成型機生產銷售及設備維修、保養改良服務，董事長為翁榮隨，推薦證券商係康和證券、台新證券及兆豐證券，申請時資本額4億3013萬3000元；達航科技公司109年合併營業收入為10億173萬1000元，稅後盈餘為8929萬5000元，每股盈餘為2.03元；110年前3季稅後盈餘為4546萬6000元，每股盈餘為1.05元；累計110年合併營收為12億5894萬元，年增25.68%。

正基公司主要從事無線通訊模組之研發、設計及銷售，董事長為陳明哲，推薦證券商係凱基證券、國泰證券及兆豐證券，申請時資本額6億232萬9000元；正基公司109年度合併營業收入為26億6532萬5000元，稅後盈餘為2億8646萬8000元，每股盈餘為4.7元；110年前3季稅後盈餘為2億8525萬6000元，每股盈餘為4.66元；累計110年合併營收為33億9152萬元，年增27.25%。