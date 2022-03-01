為期14天的2022台灣燈會於2月28日晚間在衛武營展區數萬名民眾倒數聲中圓滿閉幕，交通部觀光局表示，合計市府燈區28天、中央燈區14天展期，共成功吸引破千萬人次參觀，成功為高雄觀光產業注入新活水，2023年台灣燈會將移師台北市舉辦。

觀光局與高雄市政府今年透過陸海空創新策展2022台灣燈會，透過衛武營展區主燈「鳳彩飛舞」書法藝術造型，以及愛河灣燈區的光影敘事，打造沒有花燈的燈會，使今年燈會雖有疫情擾局，但開燈至今無減民眾賞燈意願。

今年台灣燈會透過100公頃展場，展出本土及各國藝術家共同創作的燈藝作品，配合各項展演活動及長達12分鐘、1500台大型無人機展演，成功吸引來自各地的觀光消費人潮，在防疫及城市觀光並進下帶動高雄市觀光無限商機，成為疫後城市觀光最佳典範。

觀光局指出，今年台灣燈會突破以往燈會模式，市府燈區28天及中央燈區14天展期共吸引破千萬人次參觀，為高雄觀光產業注入新活水，亦為台灣燈會歷史寫下創新一頁。觀光局長張錫聰表示，今年台灣燈會已成功轉型升級，特別感謝為燈會付出過的所有參與人員。

觀光局表示，主燈「鳳彩飛舞」將由花東縱谷國家風管處典藏，2座副燈中的「龍騰獻瑞」由高雄市府典藏、「福虎生風」則由日月潭國家風管處典藏。2023年台灣燈會將移師台北市舉辦，中央與地方將再次攜手合作，將結合在地傳統文化精湛的花燈工藝在國際發光發亮。