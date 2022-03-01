半導體及自動化設備廠京鼎(3413)董事會通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利3.6億元、每股盈餘（EPS）4.1元，雙創同期新高。累計全年合併營收122.46億元，歸屬母公司稅後淨利14.89億元、每股盈餘17.01元，均創歷史新高。

京鼎董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利9.5元、盈餘配發率約55.85％，雙創歷年新高。以2月25日收盤價215.5元計算，現金殖利率約4.41％。公司將於5月27日召開股東常會。

京鼎2021年第四季合併營收33.61億元，季增5.65％、年增達32.08％，連4季創高。毛利率24.48％、營益率15.75％，雖低於第三季、仍優於前年同期，營益率創同期次高。歸屬母公司稅後淨利3.6億元，季減15.91％、年增30.12％，每股盈餘4.1元，雙創同期新高。

累計京鼎2021年合併營收創122.46億元新高、年增達23.18％，毛利率25.25％、營益率16.24％，僅略低於前年25.63％、16.45％，雙創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利14.89億元、年增達20.71％，每股盈餘17.01元，亦雙創新高。

隨著全球半導體大廠持續積極建廠擴產，並逐步進入設備裝機階段，京鼎持續受惠美系大客戶訂單需求暢旺，2022年1月自結合併營收11.32億元，僅月減4.36％、仍年增達17.57％，改寫同期新高、並創歷史第三高。

法人指出，京鼎除承接美系客戶晶圓廠的化學氣相沉積（CVD）薄膜製程設備模組、蝕刻製程及機械研磨製程等設備模組代工外，去年下半年起亦代工生產原子層沉積（ALD）及物理氣相沉積（PVD）等晶圓廠設備模組及供應備品，看好今年相關設備接單量將創新高。

由於訂單已滿到年底，京鼎對此於竹南、昆山、上海等三地積極擴產因應。其中，主要提供備品耗材的新竹南二廠預計上半年試產、下半年正式落成量產，全產能開出後可望使備品產能增加1.15倍，挹注營運成長動能，今明年營運展望持續樂觀。