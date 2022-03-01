美國調研單位Forrester Research指出，菲律賓、越南以及印度在科技產業加快腳步，相關產品與服務採購成長率2022年時可能會攀至頂峰。同時也預估，菲越印這3地的科技成長率，可望分別上看9.1%、9%以及8.7%。至於馬來西亞以及印尼等其它東南亞國家，靠著新冠疫苗接種率與日俱增，科技業務也正在重新甦醒。

Forrester Research預估，東南亞市場在2021年成長孱弱之後，2022年可望強力反彈。馬來西亞以及印尼的科技支出估增8%左右，同時，泰國應可成長7.1%。亞洲地區其它3個主要市場，新加坡、韓國與日本，科技產業估分別增4.4%、3.5%以及3.3%。

至於中國大陸的科技市場增幅趨緩，將從2021年的9.7%估降至2022年的8.2%。地理位置偏亞洲的澳洲，2022年也可望有6.6%成長，遠高於2015年至2019年的CAGR（年複合成長率）。

澳洲的科技市場從2021年開始反彈，2022年可望延續成長動力。Forrester預估，澳洲科技產業將在2022年增加6.6%。其中，軟體支出將增9.8%是最大的科技項目。不過，軟體在2021年大增之後，2022年可能會回歸至疫前較疲弱的狀況。

而中國大陸的科技在2021年快速成長後，預計2022年將趨緩，主因是工廠產量減少和供應鏈缺料、消費力減少以及房地產疲弱。

南亞大國印度的科技市場，2021年以及2022 年將分別增9.8%以及8.7%，預計硬體和通訊設備成長將放慢腳步，不過科技顧問諮詢以及代工業務應可持續成長。印度在2020年減少硬體項目支出後，2021年卻增加7%。隨著通訊業者擴大5G投資，通信設備也有6.9%強勁成長。因此，軟體項目是在2020年景氣衰退時，唯一沒有受到重大影響的。

軟體是亞太市場優勢，2022年成長率估9.2%。客戶關係、商業智慧、數位體驗以及人資管理等，將推動整個亞太地區軟體投資。另外，5G、物聯網、人工智慧和區塊鍊等新興技術的需求大增，2022年，軟體支出可望成長9.2%左右。

在現代化倡議推動之下，諮詢顧問以及軟體整合服務應可增近6%，雲端移轉項目將在亞洲地區加速發展，將強企業競爭力的應用程式現代化，可望將取代負載平移。負載平移是將應用程式移轉只雲端的方法之一，就是不用有新的應用程式，就可以將相關資料移至雲端上面。

至於電腦設備來說，因為居家辦公人數激增，個人電腦、平板以及周邊產品需求，2021年大增之後，2022年漲幅估趨緩至4%。

若不是供應鏈缺料問題尚未解決，雲端基建以及大型資料處理中心業者對伺服器支出會增加支出可以有較高的容量。若沒有晶片短缺問題，2021年的成長性可能會更高，但在2022年，供應鏈斷鏈問題未解，以及重新回辦公室工作，也讓遠端辦公設備成長受阻。