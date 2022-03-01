一名服役於軍方南部某單位的志願役士官，在服役前以及服役前間，透過線上遊戲，認識7名12歲至14歲少年，每次在公園或是學校玩時，試圖擁抱少年並撫摸其下體，甚至強迫要求口交，否則會用手按壓穴道造成疼痛，讓少年畏懼不敢反抗，遭高雄高分院判刑8年10月。

根據判決書記載，該名士官在入伍服役前，分別從2018年3月至2020年6月止，過線上電玩遊戲以及友人介紹，在市區公園等處，前後認識7名12至14歲少年。

該名士官認識少年後，與他們在公園或是學校籃球場、電影院等多處共處時，都會藉機環抱少年，而且用手撫摸他們的生殖器或是睪丸，甚至要求少年幫他口交。

被害少年紛紛指出，出庭告訴承辦法官說，因平時與被告玩耍時，若反抗會遭被告掐肩膀、手部穴道或雙手反扣於背部，且肩膀穴道被捏時會特別痛，故不敢反抗或表達意見。

該營士官事後遭到少年的父母提告，在審理期間均坦承認罪、同時表達悔悟，還不斷透過管道積極尋求與被害人等達成和解。

不過該名士官辯護人則表示，被告罹有反社會人格障礙、邊緣性人格障礙、自戀型人格障礙等精神疾病，應減輕其刑。

但法院委託高雄市立凱旋醫院進行精神鑑定，確認被告案發前未使用藥物或精神科就醫紀錄，亦自陳涉案當時無精神病症狀或是憂鬱等精神症狀。且被告可認知行為違法且會迴避使用假身分、企圖要被害人不提告，犯行是有序、針對特定對象，而非無序混亂的隨機行為，可見被告在涉案當時的思考行為能力。

經法案一審，遭依妨害性自主等罪，判處有期徒刑9年，但他不服上訴，二審高雄高分院改判8年10月徒刑。

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